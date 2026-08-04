الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يعلن تشكيل اللجنة العليا لـ«سرد الذهب»

«أبوظبي للغة العربية» يعلن تشكيل اللجنة العليا لـ«سرد الذهب»
5 أغسطس 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)


أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التشكيل الجديد للجنة العليا لجائزة «سرد الذهب» بدورتها الرابعة، والتي تضم كوكبة من الأكاديميين، والأدباء، والخبراء في تخصصات ذات صلة بفروع الجائزة التي تهدف إلى تكريم رواة السيَر والسرود الشعبية، وإثراء فنون السرد القصصي، وإحياء فن الحكاية الشعبية وروايتها محلياً وعربياً.
 وتترأس اللجنة العليا لعام 2026 الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتضم في عضويتها كلاً من الدكتور نزار القبيلات، الحاصل على شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي من الجامعة الأردنية، وسامح كعوش، الروائي والشاعر والناقد الأدبي الفلسطيني، وعلي العبدان، مدير إدارة التراث الفني بمعهد الشارقة للتراث، عضو جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، ومحمد حسن أحمد، سيناريست ومستشار فني قدّم صياغات لأفلام روائية قصيرة تركت أثراً واضحاً في المشهد المحلي.
وتسعى الجائزة التي تحظى بإقبال كبير من مختلف دول العالم للمشاركة في فروعها، إلى دعم السرود الشعبية، وحماية فنونها، وتوثيقها، ونشرها، والتعريف بالإبداعات في مجالها، وإلقاء الضوء على الأعمال القصصية الحديثة، واكتشاف المواهب الجديدة في هذا الفن، وتكريم الكتابات المتميزة، أسوة بتكريم الجائزة لرواة السير، والآداب، والسرود الشعبية محلياً وعربياً، إلى جانب الاهتمام بالسرد البصري الذي يُوثّق الحياة في دولة الإمارات والعالم العربي عن طريق الصورة الفوتوغرافية والسينمائية والتشكيلية، ودعم الأعمال المتميزة التي تتناول السردية الإماراتية من جميع جوانبها إبداعاً، ودراسةً، وتحليلاً، ما يعزّز هوية الأجيال عن طريق ربطها بالموروث الشعبي.

6 فروع

أخبار ذات صلة
«الوثبة للرطب» يتوّج الفائزين بـ «أكبر عذج»
سف الخوص.. حرفة تتعلمها الأجيال بالممارسة

انطلقت الجائزة في عام 2022 من رؤية استراتيجية داعمة لفنون السرد الشعبي في العالم العربي، والتي تعد جزءاً من التراث والثقافة والفكر العربي. وتُمنح سنوياً في ستة فروع، هي «القصة القصيرة- الأعمال السردية غير المنشورة»، و«القصة القصيرة- الأعمال السردية المنشورة»، و«السرود الشعبية»، و«الرواة» محتفية برواة الأدب والسير الشعبية محلياً وعربياً، بالإضافة إلى «السرد البصري»، و«السردية الإماراتية» لتكريم الأعمال الأدبية التي تعزّز الهوية الإماراتية، وتعتمد على التاريخ، والجغرافيا، والرموز المحلية، لبناء عمل أدبي متكامل ومتفرد.

أبوظبي
جائزة سرد الذهب
اللغة العربية
مركز أبوظبي للغة العربية
آخر الأخبار
عبدالله بالعلاء متحدثاً خلال ندوة بمناسبة الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للمياه وأسبوع المياه في اليابان (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
5 أغسطس 2026
مبانٍ مدمرة في قرية لبنانية على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتراجع عن موقفها بشأن ترسيم الحدود البرية مع لبنان
5 أغسطس 2026
الصواريخ المضبوطة (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا
5 أغسطس 2026
مآو مؤقتة لنازحين سودانيين في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الخماسية» تكثف مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان
5 أغسطس 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»
5 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©