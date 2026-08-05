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التعليم والمعرفة

عائشة سلطان تكتب «هوامش المدن والسفر»

عائشة سلطان تكتب «هوامش المدن والسفر»
6 أغسطس 2026 01:15

محمد عبد السميع (أبوظبي)

يُعدّ السفر والترحال مادة ثقافية غنية، ولهما أثرٌ إيجابي على المسافر عموماً والكاتب على وجه التحديد؛ إذ يشرع في كتابة انطباعاته وأوصافه للأمكنة المحلية والعربية والأجنبية. وهذا ما تجسده الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان في كتابها «هوامش في المدن والسفر والرحيل» الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، حيث يأخذنا الشغف معها إلى ردهات المطارات والعواصم وفضاءات المقاهي، يتخلل ذلك استدعاءٌ للذكريات، ووقوفٌ على عوالم الزمن وتغيراته.
ولأنَّ الكاتبة سلطان لا تقف من كلّ هذا المزيج الثقافي والاجتماعي الضاجّ بالحركة والتاريخ موقف المحايد، فإنّ قلمها سرعان ما ينساب بلغة شفيفة معبّرة عن الإنسانيات والرسائل الجميلة للحظات مقتطعة من هذه الحياة كانت تستوقف الكاتبة التي خزّنت في وجدانها كل تلك المساحات الجميلة في مشروعها بين المكوث والترحال.

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