دراسة تقلل من خطورة «الشاشات» على نمو الأطفال

باريس (أ ف ب)

أظهرت دراسة واسعة النطاق، أن الوقت الذي يمضيه الأطفال أمام الشاشات يؤثر جزئياً على نموهم، لكن هذه التأثيرات محدودة وتعتمد قبل كل شيء على طريقة استخدام الشاشات.

خلص معدو الدراسة التي أُجريت برعاية المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي في فرنسا، ونشرت نتائجها مجلة علم نفس الطفل والطب النفسي Journal of Child Psychology and Psychiatry، إلى أن السياق الذي تُستخدم فيه الشاشات، وليس فقط الوقت الذي يمضيه الأطفال أمام الشاشة، يؤثر على التطور المعرفي لديهم.

ويثير تعرض الأطفال المفرط للشاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون، منذ سنوات مخاوف يعبّر عنها الكثيرون من مقدمي الرعاية الذين يرون في ذلك تهديداً خطراً إلى حد ربطه بحالات التوحد.

مع ذلك، فإن الإجماع العلمي أكثر حذراً في مقاربة هذه المسألة، وتضاف الدراسة التي أجراها المعهد الفرنسي إلى أعمال بحثية أخرى تقلل من حجم المشكلات المرتبطة باستخدام الشاشات وتضعها في سياق أوسع.

وتُصنف الدراسة الجديدة بأنها «أترابية» Cohort Study، وهو نوع بحثي يسمح باستخلاص استنتاجات صلبة للغاية، ويلحظ متابعة مجموعة كبيرة من الأشخاص (14 ألف طفل في هذه الحالة)، على مدى سنوات. وقوّم الباحثون هؤلاء الأطفال في 3 أعمار: سنتان، و3 سنوات، ثم 5 سنوات، وخلصوا إلى أن هناك صلة محدودة بين استخدام الشاشات والتطور الفكري.

ومن المؤكد أنه في عمر 3 سنوات و5 سنوات، ارتبط وقت التعرض للشاشة بدرجات أقل في التطور المعرفي العام، خصوصاً في مجالات المهارات الحركية الدقيقة واللغة والاستقلالية، بحسب ما ذكر المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي في بيان.