كايلي مينوغ تصدر ألبوماً جديداً

باريس (أ ف ب)

تطرح المغنية الأسترالية كايلي مينوغ الجمعة المقبل، ألبوماً جديداً، مهّدت له بإصدار أغنية منه حققت انتشاراً واسعاً على الشبكات الاجتماعية، خصوصاً «تيك توك»، ومنصة البث التدفقي الموسيقي «سبوتيفاي».

تحمل الأغنية التي بلغ عدد نقرات الاستماع إليها 71 مليوناً على «سبوتيفاي» عنوان (Padam Padam) «بادام بادام»، وأوضحت كيلي أنها أن لا علاقة لها بأغنية النجمة الفرنسية الراحلة إديت بياف التي تحمل العنوان ذاته.

وحققت هذا الأغنية نجاحاً واسعاً، وهو ما لم تكن المغنية البالغة (55 عاماً) تتوقعه، خاصة وأنها وفّرت لها جمهوراً من فئة عمرية جديدة.

وكانت «ذي لوكو-موشن» واحدة من أغنيات ألبوم مينوغ الأول «كايلي» الذي صدر عام 1988 الذي بيعت منه أكثر من 5 ملايين نسخة. فيما بيعت نحو 80 مليون نسخة من أسطوانات مينوغ خلال مسيرتها، وأشارت شركتها للتسجيلات أن لديها أكثر من 5 مليارات استماع عبر البث التدفقي.