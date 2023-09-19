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«خيول الذكريات».. بين إبداع جموح وتألق الماجد

ملصق الأغنية (من المصدر)
20 سبتمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

«خيول الذكريات» قصيدة تعزف على أوتار المشاعر والأحداث المليئة بالذكريات الجميلة التي عاشت في أعماق الروح، واختلطت كلماتها وصورها الشعرية بالاشتياق والحداثة التي جاءت بها الشاعرة الإماراتية «جموح»، حيث تقول:
لو انْ كل القصايد فيك تتلحن وتتمول
بدندنها.. والحنها.. واغنيها.. واموّلها
قصائد جموح، تواكب حالة التطور التي نعيشها بمختلف المجالات، خصوصاً وأن القصيدة تفصح عن مكونات الروح الجميلة التي لازمت المحبوب منذ البدايات وما زالت تلازمها، وتبادلها العشق والشغف.
وأضاف راشد الماجد نكهة خاصة لهذه القصيدة بصوت دافئ مليء بالشجن، ونبرة مخملية يتفرد بها، حيث ترجم كلماتها بعذوبة صوته وإحساسه الكبير.
«خيول الذكريات» من ألحان عادل عبدالله، وتوزيع محمد صالح، وإشراف عام الشاعر الإماراتي علي الخوار.

راشد الماجد
عادل عبدالله
علي الخوار
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