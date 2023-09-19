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«تراث الإمارات» يشارك في «ليوا للتمور»

«تراث الإمارات» يشارك في «ليوا للتمور»
20 سبتمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات النسخة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع النادي، من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.
وينظم النادي خلال مشاركته في الفعاليات، العديد من الأنشطة التي تثري الحدث في جوانبه الثقافية والتراثية، وتجسد هوية وخصوصية مجتمع الإمارات والتنوع الذي يتمتع به، من خلال عرض نماذج مختلفة من التراث الإماراتي، حيث ينظم النادي عدداً من الورش التراثية عن الصناعات والحرف التقليدية. كما يعرض مجموعة من إصداراته التراثية والتاريخية المتميزة.

نادي تراث الإمارات
الإمارات
ليوا للتمور
مزاد ليوا للتمور
مهرجان ومزاد ليوا للتمور
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