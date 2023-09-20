«حمدان للتصوير» و«دبي سفاري بارك» يوثّقان روائع دبي الطبيعية

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، و«دبي سفاري بارك»، نتائج سلسلة مسابقات التصوير الفوتوغرافي المتنوّعة التي تعكس ثمار الشراكة بينهما، سعياً لفتح آفاق جديدة أمام عشاق تصوير الطبيعة ومحاكاة بيئة الحياة البرية، والاحتكاك المباشر مع مجموعة متنوّعة من الحيوانات المفترسة والأليفة والنادرة.

سلسلة المسابقات شهدت تناول 3 فئات، مسابقة ملفات المصورين والتي تمّ تسلم مشاركاتها على موقع الجائزة الرسمي (www.hipa.e)، ومسابقة منصة انستغرام للصور المنفردة، حيث اشتملت على 3 مواضيع هي «حيواني المفضّل، الطيور فقط، حركة الحيوان»، فيما اختصت المسابقة الثالثة بالمقاطع الإبداعية القصيرة لمنصة «إنستغرام» (reels).

وقد حازت السلسلة إعجاب وتفاعل مجتمعات المصورين واستقبلت آلاف المشاركات، وعكست قائمة الفائزين تفوّقاً آسيوياً مستحقاً بفوز 4 مصورين من الفلبين، و2 من الهند، ومصور واحد من باكستان، وتمثل الحضور العربي في ثنائية سورية كانت بعدسة المصورة فاتن الصالح والمصور غيث بايزيد، بجانب المصور الأردني محمد نايف قاسم.وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، في تصريحه «سعداء بالنتائج النوعية للشراكة الاستراتيجية مع (دبي سفاري بارك) والتي نجحت بتسليط الأضواء على روائع الطبيعة والحياة البرية والحيوانات المختلفة، ومتعة اصطياد الكاميرا لمشاهد تحبس الأنفاس وتُعزّز تشويق الجمهور لخوض التجربة».

وأضاف بن ثالث: تواصل الجائزة أداء دورها في نشر ثقافة التصوير وتعزيز دور الفنون في التواصل مع الطبيعة والحياة الفطرية، كما أن تنويع أساليب الفرص وفئات المسابقة أمام موهوبي الفنون البصرية كان تحدياً ممتعاً، وأنتج أعمالاً أسعدت الجمهور، ورفعت مستوى الاهتمام بهذه الكائنات والبيئة التي يعيشون فيها.

من جانبه، قال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي «نثمّن النتائج المميزة التي حققتها مسابقات التصوير الفوتوغرافي المتنوّعة، والتي تؤكد الشراكة الناجحة بين (حمدان للتصوير الضوئي) و(دبي سفاري بارك)، وحرص الطرفين على دعم هواة تصوير الطبيعة والحياة البرية».