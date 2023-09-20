الخميس 21 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«قبّعة» مايكل جاكسون في المزاد

«قبّعة» مايكل جاكسون في المزاد
21 سبتمبر 2023 01:33

باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«ألف للتعليم» تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي
وفاة «عميد الدوليين» في فرنسا

في مزاد يُقام في باريس، يتم بيع القبعة التي اعتمرها المغني الراحل مايكل جاكسون عندما أدى للمرة الأولى حركته الراقصة الشهيرة «مونواك» قبل 40 عاماً.
ألقى نجم موسيقى البوب هذه القبعة على جانب المسرح في 25 مارس 1983، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 25 لشركة «موتاون» للإنتاج الموسيقي، قبل أن يؤدي أغنيته «بيلي جين» مباشرة أمام كاميرات قناة «إن بي سي» الأميركية، حيث عرضت الحفلة في 16 مايو من العام نفسه، خطواته الانزلاقية إلى الخلف، والتي ما لبثت أن أصبحت رقصة اشتهرت على نطاق واسع ودخلت تاريخ الموسيقى.
وستكون القطعة، التي يتراوح سعرها ما بين 64 ألف دولار و106 آلاف دولار، عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى، والمرتقب إقامته في مركز للمزادات في باريس بتاريخ 26 سبتمبر الجاري.
وتتولى تنظيم المزاد شركتا «أربيج» و«ليمون أوكشن»، اللتان أقامتا العام المنصرم مزاداً في باريس، بيع خلاله بسعر يزيد على 400 ألف دولار «غيتار» للمغني البريطاني نويل غالاغر، حُطّم عام 2009 في الكواليس قبل لحظات من حفلة كان من المقرر أن يقدّمها خلال مهرجان «روك أن سين»، لكنها أُلغيت بسبب خلافات تم حلّها في الليلة نفسها.
وقال المدير العام والمؤسس المشارك لشركة «أربيج» آرتور بيرو: آدم كيلي الذي يحوز البطاقة التي كان يحملها خلال حفلة 25 مارس 1983، هو مَن التقط القبعة، ولم يطالب بها أعضاء فريق عمل المغنّي.
وتابع: احتفظ كيلي بالقبعة ثم باعها لهاوٍ أميركي، ثم باتت في حوزتنا.

مايكل جاكسون
باريس
آخر الأخبار
جانب من فعاليات زيارة ملك بريطانيا لفرنسا
الأخبار العالمية
للمرة الأولى في التاريخ.. ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام الشيوخ الفرنسي
اليوم 11:28
تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(أرشيفية)
الأخبار العالمية
قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح والتأهب لها
اليوم 11:18
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
الرياضة
أونانا: يونايتد خسر بسبب خطئي..هذه هي حياة حارس المرمى
اليوم 11:04
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
علوم الدار
الاستدامة في التعليم.. خارطة طريق أجيال المستقبل للتعامل مع أزمة المناخ
اليوم 10:38
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
الرياضة
أونانا.. هدف كل 3 تسديدات.. هكذا تسرب حلم اليونايتد!
اليوم 10:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©