«قبّعة» مايكل جاكسون في المزاد

باريس (أ ف ب)

في مزاد يُقام في باريس، يتم بيع القبعة التي اعتمرها المغني الراحل مايكل جاكسون عندما أدى للمرة الأولى حركته الراقصة الشهيرة «مونواك» قبل 40 عاماً.

ألقى نجم موسيقى البوب هذه القبعة على جانب المسرح في 25 مارس 1983، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 25 لشركة «موتاون» للإنتاج الموسيقي، قبل أن يؤدي أغنيته «بيلي جين» مباشرة أمام كاميرات قناة «إن بي سي» الأميركية، حيث عرضت الحفلة في 16 مايو من العام نفسه، خطواته الانزلاقية إلى الخلف، والتي ما لبثت أن أصبحت رقصة اشتهرت على نطاق واسع ودخلت تاريخ الموسيقى.

وستكون القطعة، التي يتراوح سعرها ما بين 64 ألف دولار و106 آلاف دولار، عنصر جذب في المزاد المخصص لقطع من عالم الموسيقى، والمرتقب إقامته في مركز للمزادات في باريس بتاريخ 26 سبتمبر الجاري.

وتتولى تنظيم المزاد شركتا «أربيج» و«ليمون أوكشن»، اللتان أقامتا العام المنصرم مزاداً في باريس، بيع خلاله بسعر يزيد على 400 ألف دولار «غيتار» للمغني البريطاني نويل غالاغر، حُطّم عام 2009 في الكواليس قبل لحظات من حفلة كان من المقرر أن يقدّمها خلال مهرجان «روك أن سين»، لكنها أُلغيت بسبب خلافات تم حلّها في الليلة نفسها.

وقال المدير العام والمؤسس المشارك لشركة «أربيج» آرتور بيرو: آدم كيلي الذي يحوز البطاقة التي كان يحملها خلال حفلة 25 مارس 1983، هو مَن التقط القبعة، ولم يطالب بها أعضاء فريق عمل المغنّي.

وتابع: احتفظ كيلي بالقبعة ثم باعها لهاوٍ أميركي، ثم باتت في حوزتنا.