السباق الوردي يعود إلى "ياس مول"

أبوظبي (الاتحاد)

كشف "ياس مول" عن عودة سباقه الوردي الخاص للجري الداخلي يوم الأحد 1 أكتوبر وذلك بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي.

وسيستمتع سكان وزوار العاصمة الإماراتية بهذه التجربة الرياضية، وسط أجواء حماسية تسلّط الضوء على موضوع مهم في المجتمع.

وسيتحول الطابق الأرضي من «ياس مول» إلى حلبة جري يمكن للمتسابقين إكمال دورة واحدة منها بطول 2.5 كيلومتر، أو القيام بعدة دورات للجري مسافة 5 أو 10 كيلومترات ضمن تجربة ممتعة تناسب جميع المشاركين من فئات المجتمع ابتداءً من عمر 5 سنوات.

كما سيبدأ تسجيل الحضور في سباق "ياس مول" الوردي الساعة 6:00 صباحاً على أن يبدأ سباق الـ 10 كيلومترات الساعة 6:50 ليتبعه سباق الـ 5 كيلومترات الساعة 7:00 ومن ثم سباق الـ 2.5 كيلومتر الساعة 7:15.