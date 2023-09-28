الرياضات البحرية.. تحليق ومغامرات

خولة علي (دبي)

التحليق بـ«الفلاي بورد»، وتحدي الأمواج بركوب «الجت سكي»، من الأنشطة البحرية الترفيهية الزاخرة التي يمكن تجربتها في مواقع عدة بشواطئ الدولة. ويبدع المغامر أحمد عيسى في ممارسة الرياضات البحرية، وجذب الزوار إلى تجارب لا تنسى. ويقول: «إن الأنشطة البحرية الترفيهية على شواطئ الدولة، تشهد إقبالاً واسعاً من مرتادي البحر، رغبة في خوض الألعاب المائية غير التقليدية».

ويلفت عيسى إلى أنه بدأ ممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية البحرية منذ طفولته، ففي عمر العشر سنوات اعتاد الخروج إلى البحر برفقة والده لصيد الأسماك وممارسة السباحة، ما جعله أكثر تعلقاً بالبحر، حتى اكتسب مهارات تحدي الأمواج بالـ «جت سكي» والتحليق بـ «الفلاي بورد».

احتراف

اكتسب عيسى خبرة وافية في عدد من الرياضات البحرية المنتشرة وبكثرة على طول الشواطئ البحرية، منها التجديف على الألواح، وقوارب الكاياك وآيك بورد، البنانة، والتزلج البحري، ما شجعه على تأسيس مشروع للترفيه البحري، كما يقوم بتقديم برامج تدريبية للمبتدئين في عالم الألعاب البحرية وبأسعار مناسبة.

طبيعة مميزة

يؤكد المغامر أحمد عيسى، أن ما يجعل بحر الخليج ملاذاً لمحبي هذه الألعاب، هي الطبيعة البحرية التي تتميز بهدوء الأمواج، نظراً لوجود الكاسر الذي يجعل البحر شبه مغلق، ما يساعد على ممارسة مختلف الألعاب بكل أمان، وخوض مغامرات مليئة بالتشويق على شواطئ الدولة.

تشويق واستمتاع

يؤكد عيسى أن الألعاب الرياضية تتطلب مهارات عالية وتدريبات مستمرة، حتى يستطيع الفرد ممارستها بلا قلق، مثل «الفلاي بورد» التي تعد من أبرز الأنشطة المائية وأكثرها تشويقاً واستمتاعاً. وتعمل هذه اللعبة من خلال مضخة تسمح للماء في دفع اللوحة إلى مستويات عالية تصل قوتها إلى 15 متراً فوق سطح الماء، أما بالنسبة للرياضيين المحترفين، فقد يصل ارتفاع المضخة إلى أعلى من ذلك، مع استعراض المهارات بالحركات البدنية.