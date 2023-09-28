أكتوبر «وردي» في الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم «مُدن العقارية»، فعالية «أكتوبر الحديريات الوردي» المخصصة للسيدات على جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية والرياضية الرائدة، التي طورتها الشركة في أبوظبي، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ«أكتوبر الوردي»، شهر التوعية بسرطان الثدي، الذي يحتفي به العالم منذ العام 1985. ودعت الشركة السيدات من جميع أنحاء الدولة للمشاركة في فعاليات الحدث المتنوعة والغنية بالأنشطة، والتي تتيح الترفيه والفائدة للمشاركات.

وتستهدف «مُدن العقارية» من النسخة الرابعة من حملتها التوعوية، نشر الإيجابية، وإطلاق حوارات بناءة حول مكافحة سرطان الثدي، وأفضل السُبل للوقاية منه، وتشجيع المجتمع على اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من هذا المرض الخطير، وحث النساء على إجراء فحوص استباقية للتأكد من صحة وسلامة الثدي.