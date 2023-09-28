الجمعة 29 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أكتوبر «وردي» في الحديريات

أكتوبر «وردي» في الحديريات
29 سبتمبر 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
%44.6 من سكان الدولة يستخدمون الإنترنت لمتابعة الأخبار
9.2 مليار درهم عائدات فنادق دبي خلال 7 أشهر

تنظم «مُدن العقارية»، فعالية «أكتوبر الحديريات الوردي» المخصصة للسيدات على جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية والرياضية الرائدة، التي طورتها الشركة في أبوظبي، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ«أكتوبر الوردي»، شهر التوعية بسرطان الثدي، الذي يحتفي به العالم منذ العام 1985. ودعت الشركة السيدات من جميع أنحاء الدولة للمشاركة في فعاليات الحدث المتنوعة والغنية بالأنشطة، والتي تتيح الترفيه والفائدة للمشاركات.
وتستهدف «مُدن العقارية» من النسخة الرابعة من حملتها التوعوية، نشر الإيجابية، وإطلاق حوارات بناءة حول مكافحة سرطان الثدي، وأفضل السُبل للوقاية منه، وتشجيع المجتمع على اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من هذا المرض الخطير، وحث النساء على إجراء فحوص استباقية للتأكد من صحة وسلامة الثدي.

الحديريات
جزيرة الحديريات
أبوظبي
الإمارات
مدن العقارية
سرطان الثدي
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
الرياضة
«ماركا»: لابورتا وأصدقاؤه جمعوا الأموال على حساب برشلونة!
اليوم 10:04
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
الرياضة
نابولي ينفي السخرية من أوسيمين
اليوم 09:03
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
الرياضة
مانو يبدأ مهمة إنقاذ كورينثيانز من «الهبوط»!
اليوم 08:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©