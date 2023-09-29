الجمعة 29 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات باليابان

أسد يقتل حارساً في حديقة حيوانات باليابان
29 سبتمبر 2023 12:54

قتل أسد في حديقة حيوانات يابانية حارساً كان يحاول استدراجه بالطعام لإدخاله إلى قفصه، على ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس الجمعة.
وعُثر الخميس على الموظف البالغ 53 عاماً في متنزه توهوكو سفاري الذي يشكل حديقة حيوانات في محافظة فوكوشيما اليابانية، فاقداً للوعي وينزف من رقبته داخل قفص الأسد، على ما ذكر ناطق باسم الشرطة المحلية عبر وكالة فرانس برس.
وفي حديث إلى وسائل إعلام محلية، قال المسؤول في المتنزه نوريشيكا كوماكوبو إنّ الحارس حاول استدراج الأسد لإدخاله إلى قفصه عبر تقديم الطعام له، لكنّه لم يغلق الباب الذي يُفترض أن يفصله عن الحيوان. وقدم تعازيه لأقارب الضحية.
وأوضح أنّ حديقة الحيوانات ستبقى مغلقة لاتخاذ إجراءات احترازية إضافية.

أخبار ذات صلة
عطل فني يتسبب في تأخير الرحلات الجوية في اليابان
شفيونتيك تودع بطولة طوكيو
المصدر: آ ف ب
أسد
اليابان
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ضابط من شرطة نيويورك يراقب حركة المرور في شوارع غمرتها المياه
الأخبار العالمية
أمطار غزيرة تعطّل حركة المترو في نيويورك
اليوم 20:17
«كوديز ويش» و«ريبلز رومانس» يخوضان «التحدي الأميركي»
الرياضة
«كوديز ويش» و«ريبلز رومانس» يخوضان «التحدي الأميركي»
اليوم 20:00
بني ياس والإمارات يتعادلان سلبياً
الرياضة
بني ياس والإمارات يتعادلان سلبياً
اليوم 19:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©