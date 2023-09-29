نبيلة عبيد.. «مذيعة» الذكريات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد نبيلة عبيد لتسجيل برنامجها الإذاعي، والذي يحمل اسمها، وتخوض من خلاله تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى، وترصد خلاله ذكرياتها بمشوارها، والمواقف التي جمعتها مع زملائها، وكواليس أعمالها الفنية.

من جانب آخر، تخوض نبيلة تجربة الأعمال الدرامية القصيرة للمرة الأولى بمشوارها الفني من خلال مسلسل «قلب أمينة»، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، ويتناول العلاقة بين الآباء والأبناء في ظل توغل السوشيال ميديا في المجتمع، وتجسد شخصية أم تعمل بمنصب مرموق، وتواجه الكثير من المشاكل مع أبنائها، وتواجه صدمة كبرى بعد إصابة ابنتها بالسرطان، وتنقلب حياتها رأساً على عقب، تأليف حمدي يوسف، وإخراج خالد الحجر.

كشفت عبيد عن أنها تحلم بتقديم العرض المسرحي «ايفيتا» وهي مسرحية غنائية استعراضية اجتماعية، وتدور أحداثها حول الفنانة الاستعراضية «ماريا إيفا دوارتى دى بيرون»، والتي أصبحت فيما بعد السيدة الأولي بالأرجنتين في حقبة الخمسينيات.