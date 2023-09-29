7 أفلام جديدة.. مأخوذة عن روايات قديمة

محمد قناوي (القاهرة)

يتجه عدد من صناع السينما إلى عالم الأدب لتقديم أعمال جديدة، حيث تعاقد عدد من الممثلين خلال الفترة الماضية على تقديم أعمال مأخوذة عن روايات قديمة، في ظل أزمة العثور على سيناريوهات جيدة، لتظل الرواية من أهم المصادر لصناعة السينما، حيث حققت الكثير من الأفلام المعتمدة عليها نجاحات كبيرة، على مدار تاريخ «الفن السابع».



«أهل الكهف»

انتهى خالد النبوي من تصوير فيلم «أهل الكهف»، عن رواية الكاتب توفيق الحكيم التي صدرت عام 1933، معالجة سينمائية وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته غادة عادل، محمد فراج، أحمد عيد، عبدالرحمن أبوزهرة، ومصطفى فهمي.

ويتناول العمل علاقة الإنسان بالزمن، من خلال 3 أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم أكثر من 3 قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه.



«أنف وثلاث عيون»

يقوم ظافر العابدين حالياً بتصوير فيلم «أنف وثلاث عيون»، عن رواية بالاسم نفسه للأديب إحسان عبدالقدوس، وتشاركه البطولة صبا مبارك، سيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ويُعاد تقديم الرواية من جديد في السينما بعدما قدِّمت عام 1972 في فيلم من بطولة ماجدة ونجلاء فتحي وميرفت أمين ومحمود ياسين وأخرجه حسين كمال.

وقال رمسيس إنه في البداية استصعب إعادة تقديم الرواية في فيلم ثانٍ، ولكن المعالجة السينمائية الجديدة جعلته يتحمس لخوض التجربة، ويرى أن فكرة السيناريو جريئة وآن الأوان للتخلص من القيود وإعادة الاهتمام بالأدب، والفيلم ينقل أحداثاً بشخصيات جديدة غير موجودة في الرواية.



«بضع ساعات في يوم ما»

الفنانون هشام ماجد، ومي عمر، وأحمد السعدني، يقدمون رواية الكاتب محمد صادق «بضع ساعات في يوم ما» في فيلم سينمائي، تم الانتهاء من تصويره وينتظر العرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، إخراج عثمان أبولبن، الذي قال إن الفيلم يشهد بعض التغيرات المختلفة عن الرواية، مع الاحتفاظ بالخط الدرامي الأساسي للقصة.

وتدور الأحداث حول قصص رومانسية اجتماعية، تجمع بين الشخصيات خلال 8 ساعات فقط، هي زمن الأحداث الدرامية، والرواية هي الثانية للكاتب محمد صادق، التي تتحول إلى عمل سينمائي بعد رواية «هيبتا» عام 2016.



«موسم صيد الغزلان»

بدأ أحمد عز التحضير لتقديم فيلم مأخوذ عن رواية «موسم صيد العزلان» التي دارت عام 2017 للكاتب أحمد مراد، ومن المقرر أن يكتب سيناريو العمل، ويخرجه أحمد المرسي، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح الأبطال المشاركين لتحديد موعد التصوير.

وقال مراد إن أحداث الرواية تدور في المستقبل، وتعتمد على مزج الواقع بالخيال في إطار الإثارة والتشويق، وقد أجرى تعديلات عليها لتتماشى مع الدراما السينمائية، من حيث الإيقاع والزمن مع الحفاظ على تفاصيل العمل الأدبي والشخصيات، ويفتح الباب لنوعية مُشاهد جديد من مستويات عمرية مختلفة، بعكس الرواية التي تعتمد على خيال القارئ.



«بنات الباشا»

يشارك أحمد فهمي ونيللي كريم بطولة فيلم «بنات الباشا»، إخراج ماندو العدل، عن رواية بالاسم نفسه لنورا ناجي، والتي صدرت عام 2021، ويكتب المعالجة الدرامية محمد هشام عبيه، والذي يرى أن الرواية تضج بالدراما وجاذبة للعين وتعتمد على الصورة.



«باب الحانة»

رواية «باب الحانة» للكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، يتم حالياً تحويلها إلى فيلم يحمل الاسم نفسه، سيناريو وحوار ناصر عبد الرحمن، وإخراج ياسين حسن، ولم يعلن عن موعد تنفيذه أو أبطاله بعد.

وتدور الرواية التي طُرحت عام 2016، حول شخص يجد نفسه في «حانة» بعد تعديه على أحد الأشخاص المخمورين في الشارع، وفي رد فعل غريب منه، يقرر البقاء في الحانة وخدمة روادها حتى يصبح صاحبها في النهاية.



«الإسكندراني»

يجسد أحمد العوضي دور البطولة في فيلم «الإسكندراني» عن رواية الراحل أسامة أنورعكاشة التي تحمل الاسم نفسه، والفيلم من إخراج خالد يوسف، ويشارك في البطولة زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ويتناول العمل مفهوم الهوية الوطنية بالحديث عن شخصية إسكندرانية.