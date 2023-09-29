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نحت على الحجر في منارة السعديات

نحت على الحجر في منارة السعديات
30 سبتمبر 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم منارة السعديات في أبوظبي، دورة تدريبية حول فن النحت على الحجر، تحت إشراف المدرب آذار جابر الذي يتمتع بخبرة واسعة وخلفية ثقافية فنية واسعة.
وتتيح الورشة لمحبي النحت التعرف على الأدوات الأساسية للمهنة، والمشاركة في تمارين عملية لاحتراف تقنيات النحت الأساسية تدريجياً. وتهدف الورشة، التي لا تتطلب الخبرة المسبقة كشرط للمشاركة، إلى مساعدة الهواة والراغبين في تعلم أساسيات النحت لاتخاذ خطوتهم الأولى نحو الاحتراف.
تشكّل منارة السعديات مركز إشعاع ثقافي في العاصمة، يستضيف أنشطة فنية وثقافية وفعاليات مجتمعية، بهدف تشجيع السكان والزوار على الانغماس في تجارب استثنائية.

منارة السعديات
أبوظبي
الإمارات
السعديات
النحت
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