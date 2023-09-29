الاحترار يهدد زراعات البن

كمبالا (د ب أ)

تعاني زراعات البن حول خط الاستواء تبعات تغير المناخ، ما يهدد كوب القهوة المشروب ذي الشعبية الواسعة والضروري لملايين البشر حول العالم، ويكافح قطاع صناعة القهوة، من المزارعين إلى التجار، لإيجاد حلول، لكن الوقت يمر سريعاً.

وقالت زوفي فون لوبين من معهد بوتسدام الألماني لأبحاث تغير المناخ، إن الدراسات تتنبأ بأنه بحلول عام 2050 ستتقلص المساحات الملائمة لزراعة القهوة بمقدار النصف، مضيفة أن هذا يمس بشكل خاص دولاً مثل فيتنام والبرازيل، أكبر منتجي القهوة في العالم.

ومن المقرر أن يجتمع قطاع صناعة القهوة في مدينة مانهايم الألمانية في 30 سبتمبر خلال مؤتمر القهوة الدولي لتبادل الأفكار حول سبل مواجهة هذه التغيرات الجذرية.