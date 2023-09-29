الطقس غير العادي يؤدي لظاهرة جديدة في القطب الشمالي

كشف مارسيل نيكولاوس عالم الطبيعة، الجمعة، أن كميات كبيرة غير عادية من الثلوج تغطي الجليد البحري في القطب الشمالي في شهري أغسطس وسبتمبر الأكثر سخونة.

ولاحظ نيكولاوس، المتخصص في مجال الجليد البحري بمعهد الفريد فاجنر ومركز هلمهولتس للأبحاث القطبية والبحرية في ألمانيا حيث يدرس المنطقة، نمط الطقس البارد.

يعمل نيكولاوس ضمن فريق بحثي بقيادة مديرة المعهد أنتيه بوتيوس التى قضت شهرين في القطب الشمالي كساحة ثلوج لقياس خصائص الجليد البحري.

ومن المتوقع أن تعود سفينتهم إلى "بريميرهافن" بألمانيا السبت.

وقال نكولاوس، في مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت، إن "الجليد البحري القطبي تم توصيفه فعليا بحقيقة أنه لا توجد ثلوج عليه في الصيف، وأنه مغطى بالمستنقعات. وقد ترجع مستويات الثلوج الحالية إلى منطقة الضغط المنخفض التي تشهد استقرارا غير عادي خلال الصيف، والتي توفر هواء أكثر برودة في المنطقة القطبية.