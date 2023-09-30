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حفرية سلحفاة بحرية عمرها 6 ملايين عام

بقايا حفرية سلحفاة بحرية (رويترز)
1 أكتوبر 2023 00:44

كولومبيا (رويترز)

قال باحثون، إنهم اكتشفوا آثار حمض نووي في بقايا حفرية سلحفاة بحرية يعود تاريخها إلى 6 ملايين عام، وتتشابه بشدة مع جنس سلحفاة كمب البحرية، وسلحفاة البحر الزيتونية، وهذه من المرات النادرة التي يُعثر فيها على مواد وراثية في حفريات لإحدى الفقاريات بهذا القِدم.
وذكر الباحثون، أن بعض الخلايا العظمية محفوظة بصورة متناهية الدقة في الحفرية التي استُخرجت من باطن الأرض في منطقة تقع على ساحل بنما المطل على البحر الكاريبي، والحفرية ليست مكتملة، ففي حين أن صَدفة السلحفاة كاملة تقريباً، فإن بقية الهيكل العظمي غير كامل، وأردف الباحثون أن السلحفاة ربما بلغ طولها 30 سنتيمتراً خلال حياتها.

سلحفاة بحرية
السلاحف البحرية
حفريات
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