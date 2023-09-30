«سندريلا» في المجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف المجمع الثقافي في أبوظبي في الحادي والعشرين من أكتوبر الحالي، العرض الروسي «سندريلا» الذي تقدمه فرقة باليه موسكو الشهير، ويصنف العرض بوصفه تجربة عائلية فريدة، ويتميز بموسيقى غامرة وضعها الملحن الروسي سيرجي بروكوفييف، ورقصات راقية أبدعها مصمم الرقصات الروسي الشهير فيكتور سميرنوف-جولوفانوف، ويتميز العرض بأناقة تقود إلى متعة يصعب تكرارها.. وتقدم الفرق العرض بلغة الباليه الكلاسيكي، لينبهر الجميع، صغاراً وكباراً، بالأزياء الملونة والمجموعات الجميلة والمؤدين الموهوبين الذين يجلبون دموع الفرح والضحك لعيون الجمهور.