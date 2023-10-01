جاستن تيمبرلايك يطرح أغنية عمرها 20 عاماً

نيويورك (أ ف ب)

طُرِحت أمس، أول أغنية ظهرت منذ أكثر من عقدين لفرقة الفتيان «إن سينك» (NSYNC) الأميركية، التي تأسست في أواخر تسعينيات القرن العشرين، وكان من بين أعضائها المغني جاستن تيمبرلايك الذي أصبح نجماً بعد سنوات.

اجتمع أعضاء الفرقة مجدداً لتأليف أغنية «بِتر بلايس»، وهي إحدى أغنيات الموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة «ترولز باند توغيذر»، وتشكّل أول أغنية تصدرها الفرقة منذ ألبومها الأخير «سيليبريتي» عام 2001.

وقد ظهر أعضاء الفرقة معاً الشهر الفائت خلال احتفال توزيع جوائز «إم تي في» للأغنيات المصوّرة، حيث سلّموا المغنية تايلور سويفت إحدى الجوائز.

وفي 2002، أعلن تيمبرلايك أنه سيواصل مسيرته الفنية منفرداً، قبل أن ينفرط عقد الفرقة رسمياً عام 2007. ورُشِّح تيمبرلايك (42 عاماً) لجائزة الأوسكار عام 2017 عن أغنيته «كانت ستوب ذي فيلينغ!»، التي قدمها في الجزء الأول لفيلم «ترولز».