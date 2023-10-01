«غرافيتي الشارع» في منارة السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

أسبوع من الإبداع والتبادل الثقافي تنظمه منارة السعديات في أبوظبي لإتاحة الفرصة لمحبي الجرافيتي للتعرف على مبدعين أميركيين في هذا الفن وأفكارهم ورؤاهم، ويتضمن الأسبوع الذي يحمل عنوان «نيكست ليفيل: فن غرافيتي الشارع» ورشا ولقاءات تفاعلية مع الفنانين الأميركيين الزائرين ديفيد «تشينو» فيلورينتي، وريكسي، ودي غيل وفنانين محليين موهوبين، بالإضافة إلى نقاشات حول الاتجاهات الحديثة في الجرافيتي، ورحلة إنتاج الأعمال من الفكرة حتى العرض، مروراً بالتصميم والتنفيذ.

ويستمتع المشاركون في الأسبوع بسحر فن الغرافيتي عبر حدث «الإبداع وأحلام اليقظة» يتجسدان على جدران منارة السعديات.