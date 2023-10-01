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«ميتا» توسع جماهيرية برامج الذكاء الاصطناعي

«ميتا» توسع جماهيرية برامج الذكاء الاصطناعي
2 أكتوبر 2023 01:07

مينلو بارك (أ ف ب) 

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أكّد أندرو بوسورث، مدير التكنولوجيا في شركة «ميتا»، أنّ غالبية سكان العالم سيختبرون أولى تجاربهم المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي على منصات الشركة قريباً.
وكانت «ميتا» التي تعاني تأخراً عن شركات التكنولوجيا الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد كشفت النقاب الأربعاء الماضي عن روبوتات للدردشة تضم أدوات يمكنها إنشاء صور ونصوص.
وقال بوسورث: «لم نتأخر.. أردنا أن نقدم نتائج مذهلة وسريعة حتى على الهواتف الذكية، ينشئ المستخدمون صوراً رمزية مباشرة في الرسائل، إذ يمكن أن يطلبوا ابتكار صورة لفرخ على دراجة أو أخرى تتمنى عيد ميلاد سعيد لعدّاء في الماراثون»

الذكاء الاصطناعي
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