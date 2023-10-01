الإثنين 2 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الهند: مسبار الشمس يغادر الجاذبية الأرضية

الهند: مسبار الشمس يغادر الجاذبية الأرضية
2 أكتوبر 2023 01:06

نيودلهي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
خروج قطار عن مساره في الهند
الهند تعلّق على احتمال انتهاء مهمة الروبوت "براغيان" على القمر

أعلنت وكالة الفضاء الهندية أن مسبارها الذي انطلق نحو النظام الشمسي غادر مجال تأثير جاذبية الأرض.. وقالت في بيان: «المسبار خرج من مجال تأثير جاذبية الأرض».
وجرى إطلاق مهمة «Aditya-L1» التي تعني «الشمس» باللغة الهندية، يوم 2 سبتمبر في رحلة تستغرق أربعة أشهر، وتحمل أدوات علمية لرصد الطبقات الخارجية للنظام الشمسي.. وقطع المسبار مسافة 920 ألف كيلومتر منذ إقلاعه أي أكثر من نصف الطريق إلى وجهته.. وفي هذه المرحلة، تلغي قوى الجاذبية للأرض والشمس بعضها البعض، مما يسمح للمسبار بالبقاء في مدار مستقر.

الهند
الجاذبية
مسبار الشمس
منظمة أبحاث الفضاء الهندية
الفضاء
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
ارتفاع الحرارة فاقم من إصابة النساء ببعض الأمراض (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دراسة أميركية: تغير المناخ يفاقم المخاطر الصحية للأجنة والنساء الحوامل
2 أكتوبر 2023
157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية دخلت الميناء منذ أبريل 2022 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مواصلة استيلاء «الحوثي» على إيرادات ميناء الحديدة
2 أكتوبر 2023
محتج يرفع العلم اللبناني خلال تظاهرة في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نواب: تجاوز المصالح الشخصية مفتاح حل أزمة لبنان
2 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©