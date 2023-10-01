الهند: مسبار الشمس يغادر الجاذبية الأرضية

نيودلهي (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الهندية أن مسبارها الذي انطلق نحو النظام الشمسي غادر مجال تأثير جاذبية الأرض.. وقالت في بيان: «المسبار خرج من مجال تأثير جاذبية الأرض».

وجرى إطلاق مهمة «Aditya-L1» التي تعني «الشمس» باللغة الهندية، يوم 2 سبتمبر في رحلة تستغرق أربعة أشهر، وتحمل أدوات علمية لرصد الطبقات الخارجية للنظام الشمسي.. وقطع المسبار مسافة 920 ألف كيلومتر منذ إقلاعه أي أكثر من نصف الطريق إلى وجهته.. وفي هذه المرحلة، تلغي قوى الجاذبية للأرض والشمس بعضها البعض، مما يسمح للمسبار بالبقاء في مدار مستقر.