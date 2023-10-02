الإثنين 2 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مشاركات عربية استثنائية في «نواكشوط السينمائي الدولي»

شعار مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي
2 أكتوبر 2023 17:57

محمد نجيم (الرباط)
يشارك المخرج المغربي عبد الإله الجوهري بفيلمه الروائي الطويل «العبد» في الدورة الأولى لمهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، التي تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر 2023، ويُعالج الفيلم، كما يقول مخرجه الجوهري، مفهوم الحرية وفق منظور فلسفي، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة حول إرادة الإنسان، وإذا ما كان حراً فعلاً أم أنه مقيّد بمجموعة من القوانين والتقاليد التي تجعله خاضعاً لها دون أن يدري، وذلك أمام مجموعة من الالتزامات المفروضة عليه بشكل يومي، سواء في العمل أو الشارع أو في علاقته مع الآخر.

  • ملصق فيلم العبد
    ملصق فيلم "العبد"
أخبار ذات صلة
سيد رجب.. «أنا وابن خالتي»
ركين سعد.. تبحث عن «منجم ذهب»

كمَا يُجيب الفيلم عن العديد من التساؤلات حول الأعراف والتقاليد التّي تُقيّد حرية الإنسان، من خلال قصة «إبراهيم» الذي يجد نفسه أمام مجموعة من الأسئلة تتمثّل في: هل الحرية تكمن في حب الإنسان، أم في حب الوطن، أم غيرها؟ والفيلم من بطولة إسماعيل أبوالقناطر، نعيمة إلياس، عمر لطفي، سحر الصديقي، ماجدة زبيطة، حميد زيان، سعد موفق وهاجر شرقي.
تشهد المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة إلى جانب المشاركة المغربية، مشاركة كل من أفلام «ب 19» للمخرج أحمد عبد الله السيد «مصر»، «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو علاله (السودان)، «هابي بادي داي» للمخرج إلياس بوخموشة (الجزائر).
كما تشهد مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، في الدورة الأولى من المهرجان، مشاركة دول موريتانيا، الكويت، اليمن، العراق، سلطنة عمان، والسنغال، ومنها «السفر الأخير» للمخرج عبدو الله صال (موريتانيا)، «قارئ البريد» للمخرج ذو الفقار المطيري (العراق)، «صورة غالية» للمخرجة مشاعل يوسف (الكويت)، «المهمة» للمخرجة رشا هاشم (اليمن)، «ضحيج» للمخرج عزيز المان (موريتانيا)، «رماد» للمخرج سليمان الخليلي (سلطنة عمان)، و«ابيكسي» للمخرج عمر ماري انداو (السنغال).

  • ملصق فيلم
    ملصق فيلم "قارئ البريد"

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، في مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، المخرج الموريتاني العالمي عبد الرحمن سيساغو، كما تضم في عضويتها الممثل التونسي مهذب الرميلي، والممثل السوري فراس إبراهيم، والمخرج السنغالي موسى توري.
أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، فيترأسها المخرج الموريتاني عبد الرحمن لاهي، وبعضوية المنتج والسيناريست المغربي السالم يارا، والمنتجة والإعلامية السعودية مريم الغامدي. 
تشهد الدورة الأولى من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، تنظيم «مسابقة صناع المحتوى»، بمشاركة خمسة من صناع المحتوى، يقدمون خلال المهرجان محتوى جديداً، يتم بثه عبر الوسائط الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتطرق لمواضيع مختلفة.
ويرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة، المخرج الموريتاني اعلي باريك، وبعضوية الإعلامي وصانع المحتوى المغربي إبراهيم زروالي، والصحفية الجزائرية الضاوية خليفة.

مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي
أفلام عربية
سينما
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
دينيس مكويجي الحائز جائزة نوبل للسلام يعلن ترشحه لرئاسة الكونغو
الأخبار العالمية
فائز بجائزة نوبل يترشح لرئاسة الكونغو الديمقراطية
اليوم 19:59
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
روسيا تدلي بتصريحات بشأن دعم الغرب لأوكرانيا
اليوم 19:52
مقر مديرية الأمن في مدينة الإسماعيلية بعد الحريق
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية في مصر
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©