مشاركات عربية استثنائية في «نواكشوط السينمائي الدولي»

محمد نجيم (الرباط)

يشارك المخرج المغربي عبد الإله الجوهري بفيلمه الروائي الطويل «العبد» في الدورة الأولى لمهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، التي تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر 2023، ويُعالج الفيلم، كما يقول مخرجه الجوهري، مفهوم الحرية وفق منظور فلسفي، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة حول إرادة الإنسان، وإذا ما كان حراً فعلاً أم أنه مقيّد بمجموعة من القوانين والتقاليد التي تجعله خاضعاً لها دون أن يدري، وذلك أمام مجموعة من الالتزامات المفروضة عليه بشكل يومي، سواء في العمل أو الشارع أو في علاقته مع الآخر.

ملصق فيلم "العبد"

كمَا يُجيب الفيلم عن العديد من التساؤلات حول الأعراف والتقاليد التّي تُقيّد حرية الإنسان، من خلال قصة «إبراهيم» الذي يجد نفسه أمام مجموعة من الأسئلة تتمثّل في: هل الحرية تكمن في حب الإنسان، أم في حب الوطن، أم غيرها؟ والفيلم من بطولة إسماعيل أبوالقناطر، نعيمة إلياس، عمر لطفي، سحر الصديقي، ماجدة زبيطة، حميد زيان، سعد موفق وهاجر شرقي.

تشهد المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة إلى جانب المشاركة المغربية، مشاركة كل من أفلام «ب 19» للمخرج أحمد عبد الله السيد «مصر»، «ستموت في العشرين» للمخرج أمجد أبو علاله (السودان)، «هابي بادي داي» للمخرج إلياس بوخموشة (الجزائر).

كما تشهد مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، في الدورة الأولى من المهرجان، مشاركة دول موريتانيا، الكويت، اليمن، العراق، سلطنة عمان، والسنغال، ومنها «السفر الأخير» للمخرج عبدو الله صال (موريتانيا)، «قارئ البريد» للمخرج ذو الفقار المطيري (العراق)، «صورة غالية» للمخرجة مشاعل يوسف (الكويت)، «المهمة» للمخرجة رشا هاشم (اليمن)، «ضحيج» للمخرج عزيز المان (موريتانيا)، «رماد» للمخرج سليمان الخليلي (سلطنة عمان)، و«ابيكسي» للمخرج عمر ماري انداو (السنغال).

ملصق فيلم "قارئ البريد"

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، في مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، المخرج الموريتاني العالمي عبد الرحمن سيساغو، كما تضم في عضويتها الممثل التونسي مهذب الرميلي، والممثل السوري فراس إبراهيم، والمخرج السنغالي موسى توري.

أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، فيترأسها المخرج الموريتاني عبد الرحمن لاهي، وبعضوية المنتج والسيناريست المغربي السالم يارا، والمنتجة والإعلامية السعودية مريم الغامدي.

تشهد الدورة الأولى من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، تنظيم «مسابقة صناع المحتوى»، بمشاركة خمسة من صناع المحتوى، يقدمون خلال المهرجان محتوى جديداً، يتم بثه عبر الوسائط الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ويتطرق لمواضيع مختلفة.

ويرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة، المخرج الموريتاني اعلي باريك، وبعضوية الإعلامي وصانع المحتوى المغربي إبراهيم زروالي، والصحفية الجزائرية الضاوية خليفة.