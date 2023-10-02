علي يوسف السعد يكتب: السفر.. وأنت على أريكتك

إذا كنت تظنُّ أنّك عاجز عن السفر، بينما أنت تجلس على أريكتك، فأنت مخطئ للغاية، بضعُ نقرات على حواسبكم أو هواتفكم المحمولة، هذا ما يتطلّبه كل الأمر للتجول داخل أحد أشهر المتاحف العالمية، أو التنزُّه وسط أجمل المتنزهات الوطنية في بلاد تبعد عنك آلاف الكيلومترات، إذا كنت تشعر بالعجب مما أقول، فلابدّ أنّك لم تسمع بميّزة الواقع الافتراضي من قبل، والتي تُعتبر وليدة التكنولوجيا والتطور الذي يشهده عصرنا الحالي.

ليس بمقدور الجميع السفر، ربما لظروف مادية أو صحية، أو لأي ظرف آخر يجبرك على التحسر على الوقت الذي يمضي منك دون أن ترى العالم، ولكنّ الحل أصبح سهلاً، فالسفر لم يعد مقصوراً على العالم الحقيقي، فبفضل الواقع الافتراضي، أصبح بإمكان المسافرين استكشاف العديد من البلدان والتقاط صور بجوار معالمها السياحية في تجربة أشبه ما تكون بالواقعية، وفي هذا المقال، سأعرض لكم عدداً من أجمل خيارات السفر عبر الواقع الافتراضي.

لا شيء أجمل من الجلوس بين أحضان الطبيعة، وفي عصرنا الحالي، أصبح بإمكانكم التنزُّه في «متنزه يوزمايت الوطني» الذي يقع في كاليفورنيا والاستمتاع بجمال الطبيعة الأخّاذ من خلال بضع نقرات على أجهزتكم فحسب، يمكنكم التمتع برؤية شلالات يوزماي الساحرة، بالإضافة إلى مناظر مهيبة لجُرف «نصف القبة» الشهير من قاع وادي يوزمايت، كل هذا الجمال وأكثر، يمكنكم معايشته وكأنه حقيقة واقعة.

وإذا كنتم من مُحبي تسلق الجبال، ولا يمكنكم إيجاد فرصة مثالية للسفر، يمكنكم زيارة «منتزه غراند تيتون الوطني» الذي يقع في ولاية وايومنغ الأميركية، وذلك من خلال ميزة الواقع الافتراضي.. لا تتعجّب، فقد أصبح بإمكانك الآن خوض تجربة التسلق الإلكتروني والوصول إلى ارتفاع شاهق دون بذل أي مجهود يُذكر، بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم التعرف على أنواع عدة من النباتات والحيوانات البرية الموجودة فيه.

لا تقتصر خيارات السفر عبر الواقع الافتراضي على الأماكن المفتوحة، فالعديد من المتاحف العالمية الشهيرة أصبحت مفتوحة للزيارة الافتراضية على مدار الساعة بين يديك، ومن هذه المتاحف، «المتحف البريطاني» الذي يقع في لندن والذي يُعتبر رمزاً من رموز الثقافة فيه، فلم يعد من الضروري السفر للتجول داخل المتحف البريطاني، ففي وقتنا الحالي، أصبح بالإمكان الحصول على جولة تفاعلية داخل جميع زوايا المتحف ومشاهدة القطع الأثرية عن قرب، بالإضافة إلى التعرف على تاريخها العريق.

ومن الخيارات الأخرى للسفر عبر الواقع الافتراضي، «متحف سولومون غاغينهايم» الذي يقع في نيويورك، حيث يمكنكم الاستمتاع بجولة افتراضية باستخدام ميزة غوغل ستريت، والتجول في المتحف واستعراض الأعمال الفنية الموجودة فيه، مثل لوحة «مكتبة أوفيتز» لجوناس وود، وتركيبة «المصباح الشريد» ولوحة «العصير» للفنان التشيلي إيفان نافارو، وغيرها من اللوحات والقطع الفنية الرائعة.

تتعدد الخيارات عند الحديث عن السفر عبر الواقع الافتراضي، فهل تود خوض إحدى تجارب السفر من خلاله، أم أنّك لستَ من المعجبين به؟