5 وسائل لتنمية «الذكاء العاطفي»

ترجمة: عزة يوسف

كثيراً ما يصيبنا القلق أو الخجل من شيء ما، ونحتاج إلى التوقف لبعض الوقت والتنفس بعمق، وهذا ما يسمى بالذكاء العاطفي، وهو قدرة الشخص على تحديد مشاعره والتحكم بها، والتعرف على مشاعر الآخرين، وإليك بعض الخطوات التي ذكرها موقع «Better Up» الأميركي لتنمية الذكاء العاطفي، ومنها:

الوعي

هو رؤيتك لنفسك من منظور خارجي، لمحاولة إزالة الأفكار السلبية، وفهم الدوافع وراء تصرفاتك، ويمكنك ذلك من خلال وصف مشاعرك أو تدوين يومياتك لتفهم مشاعرك بشكل أفضل.

المشاعر

بمجرد أن تفهم ذاتك يمكنك تعلم كيف تنظم مشاعرك وكيف تتجنب الإفراط في شعور ما، لئلا يؤثر بالسلب على حياتك، كالإفراط في الشعور بالقلق من التحدث أمام الجمهور.

الدوافع

تعد الدوافع الذاتية أمراً مهماً في تحقيق أهدافك، فعند تحديد ما يدفعك لفعل شيء ما، تستطيع فهم كيفية تأثير عواطفك على نجاحك، وتستطيع استخدام هذا الدافع في تشجيع نفسك لمزيد من النجاح.

التعاطف

هو القدرة على فهم ومشاركة الآخرين في مشاعرهم، وإظهار التعاطف معهم وتقديم الدعم لهم عند الحاجة.

التواصل

يتحقق عن طريق التحدث بشكل أكثر دقة وموضوعية عن مشاعرك وما تحتاجه من الآخرين، الأمر الذي يبني الصدق والشفافية والثقة في علاقاتك معهم.



