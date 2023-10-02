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«جولة على سطح» عالم فيراري

«جولة على سطح» عالم فيراري
3 أكتوبر 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» عودة تجربة «جولة على السطح»، لتتيح للضيوف الفرصة للمشاركة مرة أخرى في هذه المغامرة الرائعة، والتجول على السطح الأحمر الفريد للمدينة الترفيهية، إلى جانب الاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس في تجربة ترفيهية لا تنسى. وتتوفر هذه التجربة العائلية الاستثنائية أسبوعياً من الأربعاء إلى الأحد من الساعة 3:00 عصراً حتى الساعة 8:00 مساءً، ويمكن أن تختلف هذه المواعيد وفقاً للأحوال الجوية. ويُسمح  بمشاركة 8 ضيوف كحد أقصى في كل جولة، إلى جانب المرشد المختص الذي يقود المغامرة.
وتضم «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» 43 لعبةً ومرفقاً ترفيهياً توفر تجارب بمستوى عالمي يناسب جميع الأعمار.

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أبوظبي
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