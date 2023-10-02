«ARCHAX».. الروبوت العملاق

يوكوهاما (رويترز)

طورت شركة تسوبامي للصناعات الناشئة، ومقرها طوكيو، روبوتاً عملاقاً بأربع عجلات، يبلغ طوله 4.5 متر، ويقوده الإنسان من خلال قمرة تتوسط جذعه، وأطلقت الشركة على الروبوت الجديد اسم «ARCHAX» وتعني ديناصور طيور الأركيوبتركس، ويحتوي «ARCHAX» الذي يزن 3.5 طن على شاشات في قمرة القيادة تستقبل الصور من الكاميرات الموجودة في سطحه الخارجي حتى يتمكن القائد من تحريك الذراعين واليدين لتنفيذ مختلف المهام عبر عصا التحكم.

ويحتوي الروبوت، الذي يزاح الستار عنه خلال معرض التنقل الياباني في وقت لاحق من هذا الشهر، على وضعين: وضع الروبوت المعتاد ووضع السيارة، ويمكنه الحركة بسرعة تصل إلى 10 كيلومترات في الساعة، وتبلغ قيمته ثلاثة ملايين دولار.