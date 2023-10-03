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7 نصائح «غريبة».. تساعد على النوم

7 نصائح «غريبة».. تساعد على النوم
4 أكتوبر 2023 01:04

ترجمة: عزة يوسف
يعاني بعضهم من عدم القدرة على النوم في الليل رغم شعورهم بالإجهاد، لذلك توصلت الثقافات المختلفة حول العالم إلى طرق خاصة لتواجه تلك المشكلة، وإليك بعض نصائح للنوم، كما ذكرها موقع «Health Line» الأميركي،:

نقع القدم 
تعود حيلة نقع القدمين في الماء الساخن إلى الطب الصيني التقليدي، فذلك يبعث على الراحة ويساعد في تقليل كمية الطاقة الحيوية في العقل، ويذكر الطب الصيني القديم تناول فاكهة العناب التي تساعد على قمع مشاعر التوتر وتعزز الاسترخاء.

الأشواغندا
في الهند، أثبتت الدراسات، أن تناول عشب الأشواغندا يساعد على تقليل فترة الدخول في النوم ويحسن نوعيته، بسبب تقليل مستوى الكورتيزول أو هرمون التوتر.

اللحوم والعصيدة
قبل النوم، يتناول السويديون لحم الأيائل الذي يحتوي على التريبتوفان، وهي مادة تساعد على الاستغراق في النوم، كما يشرب الأطفال العصيدة الدافئة والتي تحتوي على الحليب والشوفان بما فيهما من مركبات تساعد على النوم.

حمامات البخار
يمارسها الفنلنديون في المساء، فهي ترفع من حرارة الجسم وتريح العضلات وتسبب الشعور بالنعاس الشديد.

شيكيبوتون
هو الفراش الياباني الأرضي الذي يوفر المساحة ويوفر أيضاً الراحة، وله العديد من الفوائد الصحية ويساعد على النوم ويخفف آلام الظهر.

الأرجوحة
يتم استخدامها في أميركا الجنوبية والوسطى، وثبت أن التأرجح يقصر الوقت اللازم للنوم ويطيل المرحلة الثانية من النوم.

دُمى القلق
هي دُمى في غواتيمالا مصنوعة يدوياً من الأقمشة الملونة بملابس المايا التقليدية، وتعطي للأطفال القلقين الطمأنينة للتحدث مع الدمية بما يقلقهم.

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