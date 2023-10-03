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سبوكتوبر يعود إلى «وارنر براذرز»

سبوكتوبر يعود إلى «وارنر براذرز»
4 أكتوبر 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، عودة احتفالية موسم «سبوكتوبر»، لتنشر مشاعر الفرح والبهجة من خلال فعاليات مباشرة وأنشطة وتجارب عائلية فريدة مستوحاة من أجواء الموسم المميزة الذي يستمر حتى 31 أكتوبر...  وسيتاح لحاملي بطاقات الدخول السنوية هذا الموسم فرصة خاصة للقاء شخصيات «دي سي سوبر- فيلنز» في غوثام سيتي، بالإضافة إلى حضور العرض الترفيهي المباشر «سكوبي- دو وفرقة ميستري المحدودة» على مسرح وارنر براذرز بلازا، وسيكون الضيوف الصغار وعائلاتهم على موعد مع أوقاتٍ حافلة بالمرح والمغامرات، في ربوع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» التي تزينها أجمل التصاميم والعديد من الشخصيات المحبوبة.

عالم وارنر براذرز أبوظبي
أبوظبي
وارنر براذرز أبوظبي
الإمارات
عالم وارنر براذرز
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