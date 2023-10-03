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روبوت يحرث الأرض ويحصد المحاصيل

روبوت يحرث الأرض ويحصد المحاصيل
4 أكتوبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد) 

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لإحداث ثورة في قطاع الزراعة، طورت شركة «أغروينتيلي» الدنماركية نظامَ «روبوتي»، ذاتي العمل، يهدف لجعل الزراعة الدقيقة أكثر فعاليةً عبر الأتمتة وعلم الروبوتات. وأكد البروفيسور أولي غرين، مؤسس الشركة، ورئيسها التنفيذي، أن هذا الروبوت العملاق يحرث الأرض ويبذر البذور ويحصد المحاصيل. وأضاف: «نسعى لتزويد المزارعين بأدوات حديثة سهلة الاستخدام وأسعارها معقولة، وقد تمكن (روبوتي) من إحداث فرقٍ في 16 دولة». وأعربت الشركة عن حماسها للمشاركة في COP28، واستعراض مساهماتها في مجال الاستدامة العالمية.

الزراعة
الروبوتات
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