روبوت يحرث الأرض ويحصد المحاصيل

دبي (الاتحاد)

لإحداث ثورة في قطاع الزراعة، طورت شركة «أغروينتيلي» الدنماركية نظامَ «روبوتي»، ذاتي العمل، يهدف لجعل الزراعة الدقيقة أكثر فعاليةً عبر الأتمتة وعلم الروبوتات. وأكد البروفيسور أولي غرين، مؤسس الشركة، ورئيسها التنفيذي، أن هذا الروبوت العملاق يحرث الأرض ويبذر البذور ويحصد المحاصيل. وأضاف: «نسعى لتزويد المزارعين بأدوات حديثة سهلة الاستخدام وأسعارها معقولة، وقد تمكن (روبوتي) من إحداث فرقٍ في 16 دولة». وأعربت الشركة عن حماسها للمشاركة في COP28، واستعراض مساهماتها في مجال الاستدامة العالمية.