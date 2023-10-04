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81 فيلماً في «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»

81 فيلماً في «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
5 أكتوبر 2023 01:19

الشارقة الاتحاد

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يقدم «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» خلال فعاليات دورته العاشرة التي تقام بين 22 و28 أكتوبر الجاري، 81 فيلماً من 37 دولة، ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة «فن» عروضاً لثلاثة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة «السجادة الخضراء» أربعة أفلام، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته (فن) أمس، أكدت خلاله الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة (فن) والمهرجان، أن المهرجان أسهم بفاعلية في دعم مسيرة السينما المحلية والعربية، حتى أصبح منصة عالمية تعزز القيم الجمالية والإبداعية لدى أطفالنا وشبابنا.

مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب
الإمارات
الشارقة
مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب
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