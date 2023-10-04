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نيكول كيدمان.. كيف تُنفق ثروتها؟

نيكول كيدمان
5 أكتوبر 2023 01:20

ترجمة: عزة يوسف

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الممثلة الأسترالية الأميركية نيكول كيدمان واحدة من أعلى الممثلات أجراً في هوليوود، استطاعت جمع ثروة كبيرة تقدَّر بـ 250 مليون دولار، وقد ذكر موقع The Richest الكندي مصادر ثروتها وكيف تنفقها:
التمثيل
بدأت نيكول (56 عاماً)، طريقها إلى السينما الأميركية عام 1989، فكسبت من دورها في فيلم «أيام الرعد» نحو 200 ألف دولار، ثم مليوني دولار من مسلسل الدراما التلفزيونية «الموت من أجله»، ثم 6.5 مليون دولار من فيلم «عيون مغلقة»، كما حققت 7 ملايين دولار من فيلمها «مولان روج».
عروض تلفزيونية
كسبت كيدمان نحو 22 مليون دولار ما بين عامي 2019 و2020 من العروض التلفزيونية، كما تلقت 10 ملايين دولار عن عرض نتفليكس «الحفلة الموسيقية»، بواقع مليون دولار عن كل حلقة لعرض «التراجع».
ماركات تجارية
أصبحت كيدمان سفيرة للعديد من الماركات التجارية، بينها «طيران الاتحاد».
الإعلانات
تلقت كيدمان 12 مليون دولار عن أدائها لمدة 3 دقائق في إعلان عن عطر.

ولكن كيف تنفق كيدمان ثروتها؟ 
العقارات
امتلكت كيدمان مع زوجها العديد من العقارات، منها منزل في فرانكلين، مزرعة في بونيا هيل، بنتهاوس في سيدني، ودوبلكس في نيويورك.
أعمال الخير
تدعم كيدمان القضايا الاجتماعية، مثل برنامج السرطان للنساء، ومساعدة الأطفال المحرومين في أنحاء مختلفة من العالم.
الساعات 
تحب كيدمان المجوهرات والساعات، فكثيراً ما شوهدت وهي ترتدي العديد من الساعات الرائعة، منها ساعة من الذهب الخالص وألماس عيار 18 قيراطاً.
السيارات
تمتلك كيدمان العديد من السيارات الفاخرة، التي تهوى التباهي بقيادتها في الإجازات والمناسبات الضخمة

نيكول كيدمان
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