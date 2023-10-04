مهرجان أبوظبي يقدّم «الأندلس وهيسبيريا القديمة»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار دورته الـ 20 تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، ينظم مهرجان أبوظبي حفلاً موسيقياً استثنائياً بالتعاون مع مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، بعنوان «الأندلس وهيسبيريا القديمة». ويقود الحفل الفني النجم الموسيقي الإسباني جوردي سافال الحائز جائزة غرامي، مع فرقته لا كابيلا ريال دي كاتالونيا وهيسبيرون 21، وذلك في 11 ديسمبر المقبل.ويشهد الحفل الموسيقي تقديم روائع موسيقى العصور الذهبية في إسبانيا، حيث يتألق جوردي سافال، قائد الأوركسترا وعازف الكمان العالمي الشهير وفرقته الموسيقية الموهوبة التي تضم عازفين من إسبانيا والوطن العربي، في رحلة موسيقية آسرة يصطحب خلالها الجمهور عبر الزمن والثقافات.

ويمزج البرنامج الموسيقي بين التقاليد الموسيقية الأندلسية الإسبانية العريقة وأروع النغمات التي تصطحب الجمهور في رحلة موسيقية عبر الزمن إلى ما قبل 500 عام في الأندلس، والتي جسّدت أسمى أمثلة التمازج بين الثقافات وتلاقي الحضارات في حواضر الأندلس الكبرى غرناطة وإشبيلية وقرطبة، حيث تنطق الموسيقى بروعة التاريخ وفلسفة وجمال العصرين الوسيط والذهبي للعرب في إسبانيا القديمة.

ويمنح النجم جوردي سافال الجمهور الفرصة لإعادة استكشاف التراث المشترك والتأثيرات المتنوعة التي شكلت موسيقى منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال عزف الأنغام الموسيقية الأصيلة من الأندلس وهيسبيريا القديمة.

ويسلط التعاون بين مهرجان أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي الضوء على أهمية الموسيقى وأثرها الممتد عبر الحدود، وقدرتها على الربط بين الثقافات المتنوعة، في إطار جهود الطرفين للاحتفاء بأبوظبي مدينة للموسيقى ضمن شبكة المدن الإبداعية من «اليونيسكو».