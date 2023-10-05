«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تصدر عدد أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها الجديد لشهر أكتوبر 2023، والذي يتناول مواضيع شائقة عن التحديات التي تواجه الجبال الجليدية في تشيلي، وتاريخ الصور الفوتوغرافية، وفنون أسلافنا القدماء، وقصة نجاح دولةِ موزمبيق في الحفاظ على البيئة، تحت عناوين «قلاقل في قلب الجليد» و«لقطات رسمتها العدسة» و«رواة القصص الأوائل في الأمازون» و«برية لا كالبراري».

يكشف موضوع «قلاقل في قلب الجليد» للقرّاء عن تصدع جليد كوكبنا وتكسره وذوبانه واندثاره، ولاسيما في منطقة "باتاغونيا" في تشيلي، حيث ينتصب بعض من أكبر الأنهار الجليدية في العالم. فبعد أن ظلت هذه الصروح ناصعة البياض وجهة للعديد من الزوار والمستكشفين من شتى بقاع العالم، ها هي اليوم تذوب وتنحسر لتغذي البحيرات الجليدية بمياه صارت تفيض على ضفافها وتهدد القرى والبلدات المجاورة.

وتروي المجلة في موضوع «لقطات رسمتها العدسة» قصة تطور الصور الفوتوغرافية الملونة منذ منتصف القرن الـ 19 حتى يومنا هذا. إذ كانت طريقة إنتاجها معقدة وغير متقنة، إلى أن تمكن الأخوان الفرنسيان «لومير» في عام 1907 من ابتكار تقنية «الأوتوكروم»، والتي أتاحت التقاط صور ملونة بجودة أعلى، ليرفدا عالم القرن الـ 20 بروائع فوتوغرافية تأخذ الناظر إلى عالم الأحلام.

يلقي موضوع «رواة القصص الأوائل في الأمازون» الضوء على رحلة استكشافية مليئة بالتحديات في أكبر المنظومات البيئية، من جبال الأنديز إلى المياه الأطلسية، ليكشف النقاب عن لوحات فنية في بواطن تشكيلات صخرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين الخالية، ومن ثم يطرح سؤالاً عن قدرة الخبراء على استنطاق هذه الرسومات البدائية، واحتمال نجاتها من الزيارات غير المرخَّصة وغيرها من التهديدات المتنامية.

وتكتب دولة موزمبيق في موضوع «برية لا كالبراري» فصول قصة نجاحها في كيفية الحفاظ على طبيعتها وحيواناتها دون إغفال سكانها، إذ استحدثت نموذجاً رائداً للاقتصاد المستدام القائم على صون الطبيعة، وذلك باعتمادها أسلوباً مبتكراً في تدبير محمياتها البرية الشاسعة من خلال توفير تناغم و«تبادل للمصالح» بين أهالي القرى المحيطة بها والحيوانات التي تعيش فيها.