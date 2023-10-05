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انخفاض ارتفاع أعلى جبل في أوروبا

انخفاض ارتفاع أعلى جبل في
5 أكتوبر 2023 21:59

بلغ ارتفاع "مون بلان"، أعلى جبل في أوروبا الغربية، 4805,59 متراً بعد قياسه في سبتمبر، في رقم أقل بـ2,22 متر عن العام 2021، وفق ما أفاد فريق من المسّاحين الفرنسيين.
تسلّق نحو عشرين شخصاً مجهّزين بأدوات متطورة وللمرة الأولى بطائرة مسيرة، جبل "مون بلان"، الواقع بين فرنسا وإيطاليا، في منتصف سبتمبر لإجراء عمليات مسح دقيقة لأيام عدة، وهو ما اعتادوا إنجازه كل سنتين بدءاً من العام 2001.

ترمي هذه الخطوة إلى وضع نماذج للغطاء الجليدي وجمع بيانات علمية عن تأثير التغير المناخي على سلسلة جبال الألب، على ما أشار المشاركون في هذه المبادرة التي أطلقتها غرفة المساحين الخبراء في مقاطعة "أوت سافوا" الفرنسية.
وقال جان دي غاريه رئيس الغرفة، خلال مؤتمر صحفي في مدينة "شاموني"، "أُعلن أن ارتفاع مون بلان هذا العام بلغ 4805,59 متراً"، مضيفاً "سُجّل انخفاض بـ2,22 متر عن رقم العام 2021".
خبراء يتسلقون جبل

وخلص الخبراء إلى أن "الأمر متروك الآن لعلماء المناخ وعلماء الجليد وغيرهم من المتخصصين لمراجعة كل البيانات التي جُمعت ووضع فرضيات لتفسير هذه الظاهرة"، مشددين على أن دورهم يقتصر على "جمع البيانات للأجيال المستقبلية".
وقال دي غاريه "هل شهدنا تبايناً كبيراً كهذا من قبل؟ الجواب هو نعم"، موضحاً أن الفارق "يعكس التقلبات في هطول الأمطار خلال الصيف".
وتابع "قد يُصبح هذا الجبل أعلى بكثير خلال عامين" عندما نقيس ارتفاعه مجدداً.

المصدر: آ ف ب
جبل مون بلان
ارتفاع
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