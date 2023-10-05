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الترفيه

محمد منير لـ«الاتحاد»: أرفض استنساخ الأصوات

محمد منير
6 أكتوبر 2023 01:25

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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كشف منير عن أنه بصدد التحضير لألبومه الجديد الـ 34 في مسيرته الغنائية، ويضم 8 أغنيات متنوعة الأنماط الموسيقية، منها 3 أغنيات باللهجة النوبية. ويتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين، وأرجع سبب تأخره في طرح الألبوم لاهتمامه بإصدار أغنيات تكون على قدر اشتياق الجمهور له، وأنه يرغب في تقديم حالة وجدانية خاصة على مستوى الكلمة واللحن.

«مطرب الشارع»
وقد نجح منير في أن تكون له مدرسة غنائية خاصة به على مدار أكثر من 4 عقود، ما دفع مكتبة الكونغرس الأميركي لوضع اسمه ضمن قائمة أهم فناني العالم، الذين يهتمون بمناقشة قضايا مجتمعاتهم عبر أعمالهم الغنائية، لذا أصبح حالة موسيقية شديدة التفرد والخصوصية، فهو يدقق في اختيار كلمات أغنياته، ويتميز بأسلوب أدائه بين أهل الطرب.
وكان الجمهور قد منحه لقب «الكينج» لكنه يفخر بلقب «مطرب الشارع»، لأنه مهموم بقضايا وطنه العربي، وعلى الفنان أن يكون مرآة لمجتمعه ومحبيه، ويظل الجمهور دائماً البوصلة المحركة له ولاختيار أعماله.
وأشار منير إلى أنه بصدد التوجه إلى أميركا لإحياء 3 حفلات غنائية فى نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا، بمصاحبة أوركسترا تضم 87 عازفاً من أنحاء العالم، وثم يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين، لمتابعة وإجراء الفحوص الطبية الدورية للاطمئنان على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية بالعمود الفقري.

ذكاء اصطناعي 
وعن توغل تقنية الذكاء الاصطناعي في الأعمال الغنائية، يرى منير أن التطور التكنولوجي الذي تشهده صناعة الموسيقى أمر عظيم من حيت تطور الأداء ومستوى الابتكار في الأصوات وتوزيعها. ويرفض استخدام تلك التقنية كبديل للصوت البشري الأصيل للمطرب، ويرى أنه لن يكتب لها الاستمرارية لعدم تقبل الجمهور لاستنساخ الأصوات البشرية في ظل وجود مبدعين قادرين على إيصال الحالة الموسيقية لهم.

التحكيم
وأوضح منير أنه تلقى العديد من العروض للمشاركة في لجان تحكيم برامج المواهب الغنائية، لكنه لا يستطيع أن يكون حكماً على أي موهبة، ومن الممكن أن يسبب رأيه حالة سلبية للمتسابق بسبب رهبة الوقوف على المسرح وأمام محكمين لهم باع طويل في عالم الغناء، وفي الوقت نفسه ليس ضد نوعية تلك البرامج، ويرى أن فكرتها جيدة وتمنح الفرص لإظهار المواهب في مختلف المجالات الفنية.

«مين يستاهلك»
وأعرب منير عن سعادته بمشاركة حميد الشاعري حفله الأخير ضمن احتفالات مهرجان «العلمين»، وغنائه للمرة الأولى معه على المسرح، من خلال أغنية «أكيد» التي قدماها سوياً منذ 37 عاماً، ويرى أن دور الشاعري مهم ومؤثر في إحداث نقلة موسيقية في ثمانينيات القرن الماضي، وأنه بصدد طرح «ديو» غنائي معه بعنوان «مين يستاهلك»، كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع نديم الشاعري، ومن المقرر طرحها بداية العام المقبل.

«الساحل الشمالي»
حول تعاونه مع الفنانة ميريام فارس في أغنيته الأخيرة «الساحل الشمالي»، أوضح محمد منير أن ميريام فنانة موهوبة، ولها أسلوبها الخاص في الغناء والاستعراض، وأن الأغنية مبهجة لفصل الصيف، تتناول جمال الطبيعة الساحرة للمدن الساحلية والترويح للسياحة المصرية، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم.

أرقام قياسية
حقق منير أرقاماً قياسية مهمة في مسيرته الغنائية، تضمنت 1323 أغنية و33 ألبوماً، و58 فيديو كليب، و7 أغنيات دينية و8 وطنية، و8 تترات مسلسلات، وشارك في بطولة 11 فيلماً و3 مسلسلات و3 مسرحيات.

محمد منير
الموسيقى العربية
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