مريم الغافري.. مبرمِجة ومبتكِرة

خولة علي (دبي)

أعطت من تفكيرها وجهدها ووقتها الكثير، لتقدم ابتكارات ذات جدوى في خدمة المجتمع والبيئة، إنها الطالبة مريم حسن الغافري التي اختيرت سفيرة اليونيسيف لليافعين في «كوب 28» للتغير المناخي، والتي أثبتت تحديها في تقديم مشاريع ابتكارية لتحصد العديد من الجوائز على المستويين المحلي والعالمي. وهي تواصل جهودها للنهوض بمجتمعها، وهي تؤمن بأن تنمية الفرد لذاته ومهاراته لا تتوقف عند مرحلة عمرية بعينها، وإنما على الجميع أن يهبوا للحاق بركب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي تشهده قطاعات الدولة.



مسيرة

رحلتها مع الابتكار بدأت في عمر الـ 9 سنوات، لتكون نموذجاً للطالبة المجتهدة التي تخطت أنشطتها ومشاريعها ومبادراتها حدود مدرستها، لتترك بصمتها على الساحة المحلية والعالمية. فشغفها في كيفية النهوض بمجتمعها من خلال قراءتها للمشهد الحالي الذي تتجه إليه الدولة في حث كوادرها الوطنية على الانضمام للمجالات التقنية والصناعية، كان بمثابة تحفيز لها لتبث مدى قدرتها على السير في خطى واثقة لتحقيق إنجازات مشرفة لوطنها.

ابتكارات

وللغافري 18 ابتكاراً، منها «العين الثالثة»، وهو جهاز يوفر الحماية والسلامة للمركبات في حالات النسيان، ولاسيما للأطفال، حيث يعمل من خلال حساسات تقيس الوزن وحساس CO2. كما عملت على تطوير تطبيقات منها التطبيق الرقمي Digital Nurse، والذي يهدف إلى سهولة التواصل بين الممرضة والمريض، إضافة إلى ابتكار مدرعة عين الصحراء لكشف وتحديد مواقع الخطر عن بُعد، من خلال كاميرا ذات رؤية ليلية، فضلاً عن ابتكار يخدم المكفوفين من أصحاب الهمم تحت مسمى Braille OCR Translator، وهذا الابتكار ستشارك به في مسابقة عالمية.



تنمية المهارات

وعن منهجها لتطوير مهاراتها في مجال البرمجة والابتكار، تشير الغافري إلى أن مجالات التعلم واسعة ومتنوعة، والأمر يتوقف عند رغبة الفرد أو جديته في تطوير مهاراته وذاته، لافتة إلى أن حرصها على المشاركة في برامج ودورات عدة، منها برنامج «مبرمج القرن»، أسهم بشكل كبيرفي تطوير مهاراتها. والتحاقها بمخيم “تدرا” الافتراضي، وبرنامج “المبرمج الإماراتي” مع صندوق الوطن، والتسجيل في برنامج “البايثون” في النشاط اللاصفي بالمدرسة، أسهم في جعلها تسير بثبات على طريق الابتكار، وهي ملتحقة ببرنامج iOS Design challenge، وتسعى لأن تواصل تحديها في هذا المجال.

إنجازات

حققت الغافري الكثير من الإنجازات من خلال مشاركتها في عدة مسابقات محلية ودولية، حيث نالت جائزة حمدان فئة الطالب المتميز، جائزة حمدان فئة أفضل ابتكار علمي، جائزة الإمارات فئة الطالب المبتكر، وجائزة الشارقة للتميز التربوي فئة الطالب المتميز. كما حققت مراكز متقدمة في الكثير من المسابقات، حيث نالت المركز الثاني في مسابقة 50 فكرة مبتكرة على مستوى الدولة، والمركز الأول في جائزة الابتكار من أجل البيئة على مستوى الوطن العربي، والمركز الأول في بطولة رماية البندقية السكتون 2023 فئة الفتيات، كما حازت ميدالية ذهبية ضمن جائزة MEWIIN على مستوى الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات، وفازت بأفضل ابتكار إبداعي في الكويت على مستوى الشرق الأوسط، وحققت المركز الثالث في مسابقة أولمبياد الروبوت الوطني WRO على مستوى الدولة، وفازت في مسابقة مبرمج القرن عن الفئة (13- 18عاماً) على مستوى الدولة، وحازت المركز الأول في جائزة الإبداع الرقمي على مستوى الوطن العربي.



بيئة صحية مستدامة

تعمل مريم الغافري على ابتكار مشروع سيتم عرضه في «كوب 28»، الحدث العالمي المرتقب الذي تستضيفه دولة الإمارات في شهر نوفمبر المقبل، كما تعمل جاهدة على نشر مبادرتها HSE تحت شعار «لنا الحق أن نعيش في بيئة صحية وآمنة ومستدامة»، مستهدفة مختلف الفئات العمرية في المجتمع بهدف التوعية بضرورة العمل والسعي على توفير بيئة صحية مستدامة.