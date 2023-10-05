تعرف على المضاعفات الخطيرة للجفاف وفقدان السوائل

الماء ضروري لصحة جيدة. فكل الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم تحتاج إلى الماء لتعمل بشكل صحيح. كما أنه ضروري للحفاظ على درجة حرارة الجسم وتشحيم المفاصل، والتخلص من السموم عن طريق التبول والعرق.

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما تناوله منها أو يأخذ منها أقل مما يحتاج إليه. ولا يحتوي جسمك على ما يكفي من الماء والسوائل الأخرى للقيام بوظائفه الطبيعية. وعليه، فإنك إذا لم تعوض السوائل المفقودة، ستصاب بالجفاف.

لا يعد العطش دائماً مؤشراً مبكراً موثوقاً على حاجة الجسم إلى الماء. فكثير من الناس لا يشعرون بالعطش إلا بعد أن يصابوا بالجفاف بالفعل. ولهذا السبب، من المهم زيادة تناول الماء أثناء الطقس الحار أو عندما تكون مريضاً.

موقع «medicalxpress.com»، المتخصص في مجال الصحة، نشر مقالاً لمستشفى «مايو كلينيك» حول خطورة الجفاف وفقدان السوائل.

مضاعفات خطيرة

يمكن أن يتسبب الجفاف في مضاعفات خطيرة منها:

الإصابة بالحرارة

إذا كنت لا تشرب ما يكفي من السوائل أثناء ممارسة التمارين الرياضية بقوة وتتعرق بشدة، فقد ينتهي بك الأمر إلى إصابة حرارية، تتراوح شدتها من تشنجات الحرارة الخفيفة إلى الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس التي قد تهدد الحياة.

مشاكل المسالك البولية والكلى

يمكن لنوبات الجفاف الطويلة أو المتكررة أن تسبب التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى وحتى الفشل الكلوي.

التقلصات العضلية

تساعد الإلكتروليتات، مثل البوتاسيوم والصوديوم، في نقل الإشارات الكهربائية من خلية إلى أخرى. إذا كانت الإلكتروليت لديك غير متوازنة، فقد تختلط الرسائل الكهربائية الطبيعية، مما قد يؤدي إلى تقلصات عضلية لا إرادية وأحياناً فقدان الوعي.

صدمة نقص حجم الدم

تعد هذه أحد أخطر مضاعفات الجفاف، وتهدد الحياة في بعض الأحيان. يحدث ذلك عندما يؤدي انخفاض حجم الدم إلى انخفاض في ضغط الدم وانخفاض في كمية الأكسجين في الجسم.

كيف تمنع الجفاف؟

لمنع الجفاف، يجب شرب الكثير من السوائل. لا تحتاج إلى الاعتماد فقط على الماء لتلبية احتياجاتك من السوائل. فما تأكله يوفر أيضاً جزءاً كبيراً من الماء. على سبيل المثال، تحتوي العديد من الفواكه والخضراوات، مثل البطيخ والسبانخ، على ما يقرب من 100% من الماء من حيث الوزن.

ولكن ما هي كمية الماء التي تحتاج إلى شربها كل يوم؟

إنه سؤال بسيط، لكن الإجابة عليه ليست سهلة. فقد أنتجت الدراسات توصيات مختلفة على مر السنين. تعتمد كمية الماء التي يحتاجها جسمك على عوامل عديدة، بما في ذلك صحتك ومدى نشاطك والمكان الذي تعيش فيه.

بالإضافة إلى ذلك، تتكون المشروبات مثل الحليب والعصير وشاي الأعشاب في الغالب من الماء. حتى المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة، يمكن أن تساهم في استهلاكك اليومي من الماء. لكن لا تتناول المشروبات المحلاة بالسكر.

ما هي كمية السوائل التي يحتاجها الشخص البالغ الصحيح الذي يعيش في مناخ معتدل؟

قررت الأكاديميات الوطنية الأميركية للعلوم والهندسة والطب أن كمية السوائل اليومية الكافية هي:

حوالي 15.5 كوب من السوائل يومياً للرجال.

حوالي 11.5 كوب من السوائل يومياً للنساء.

وتغطي هذه التوصيات السوائل من الماء والمشروبات والأطعمة الأخرى. حوالي 20% من كمية السوائل اليومية تأتي عادة من الطعام والباقي من المشروبات.

العلاج

العلاج الفعال الوحيد للجفاف هو تعويض السوائل المفقودة. وأفضل طريقة لعلاج الجفاف تعتمد على العمر، وشدة الجفاف وسببه. يمكن لمعظم البالغين الذين يعانون الجفاف الخفيف إلى المتوسط، تحسين حالتهم عن طريق شرب المزيد من الماء أو السوائل الأخرى.

يجب علاج الأطفال والبالغين، الذين يعانون من الجفاف الشديد، من قبل موظفي الطوارئ في المستشفى. تمتص الأملاح والسوائل، التي تحقن عن طريق الوريد بسرعة، مما يؤدي إلى سرعة الشفاء.