«سباقات التنين» للمرة الأولى في «الحديريات»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جزيرة الحديريات، في أبوظبي، «سلسلة الحديريات لسباقات قوارب التنين» على شاطئ مرسانا يومي 14 و15 أكتوبر.

يُقام السباق لمسافة 200 متر ضمن 6 فئات: مفتوحة، مختلطة، سيدات، شركات، مجتمع، مدارس جامعات. وتخوض الفرق المنافسة في كل فئة ضمن الأدوار التمهيدية ونصف النهائي والنهائي.

تُعتبر «سلسلة الحديريات لسباقات قوارب التنين» أحد أبرز الأحداث الرياضية، وتجسد المكانة الرائدة التي تحظى بها العاصمة كوجهة رياضية عالمية مميزة.. وسباق قوارب التنين تقليد صيني قديم، يرمز إلى احتضان الثقافات المتنوعة.