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إبرة في دماغ امرأة مسنة منذ 80 عاماً

إبرة في دماغ امرأة مسنة منذ 80 عاماً
6 أكتوبر 2023 01:25

موسكو (أ ف ب) 

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عثر أطباء، خلال فحص بالتصوير المقطعي، على إبرة بطول ثلاثة سنتيمترات موجودة منذ ثمانين عاماً داخل دماغ امرأة مسنّة تعيش في أقصى الشرق الروسي.. ويعتقد الأطباء أن المرأة تعرضت لمحاولة قتل فاشلة خلال طفولتها، وقالوا إنهم لن يستخرجوا الإبرة خشية أن يفاقم ذلك حالتها.
وقالت إدارة الصحة المحلية في منطقة سخالين: إنّ قتل الأطفال كان شائعاً خلال سنوات المجاعة.. وربما قرر والدا المسنة التخلص منها وهي طفلة خلال الحرب العالمية الثانية، لأن الواضح أن الإبرة في رأسها منذ ولادتها.. وأضافت: هذه الطريقة كانت تُستخدم كثيراً لإخفاء الجريمة.

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