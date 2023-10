50 Cent يفتتح دوري التنس في "الاتحاد أرينا"

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الجهات المنظمة لدوري التنس العالمي، اليوم، عن مشاركة النجم العالمي الشهير 50 Cent في العرض الرئيس لفعاليات البطولة الرياضية والترفيهية في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل. إذ سيختتم نجم الراب فعاليات اليوم الأول من نسخة هذا العام لدوري التنس العالمي بحفل غنائي مميز في "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس، وذلك بعد جولة من منافسات اليوم نفسه.

يعد 50 Cent، الحائز جائزة غرامي، إلى جانب كونه أحد أشهر المغنيين الموهوبين وأكثرهم انتشاراً حول العالم، رائد أعمال ومنتجا وممثلا، واكتسب شهرة قياسية بعد إطلاق ألبومه المعروف Get Rich or Die Tryin قبل 20 عاماً، كما حقق خلال مسيرته الغنائية مبيعات فاقت 30 مليون نسخة حول العالم لجميع ألبوماته.

وخلال حفله في "الاتحاد أرينا" بأبوظبي، سيشعل النجم المحبوب أجواء الليلة الافتتاحية لدوري التنس العالمي عبر مجموعة من أروع أعماله مثل أغنيتي In Da Club وMany Men.

ينضم 50 Cent إلى تشكيلة رائعة من الفنانين العالميين الذين سيؤدون عروضاً غنائية مذهلة خلال فعاليات النسخة الثانية من دوري التنس العالمي لهذا العام، إذ تشارك كل من فرقة UB40 بمشاركة آلي كامبل، وفرقة The Original Wailersمع آل أندرسون، وفرقة Trojan Sound System، في إحياء حفل "ليلة موسيقى الريغي" يوم السبت 23 ديسمبر. كما يشارك فنانون آخرون سيتم الكشف عنهم خلال الأسابيع المقبلة.

وقال راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي: "يُعتبر 50 Cent واحداً من أشهر الأسماء اللامعة في عالم الموسيقى ولديه جمهور ضخم من مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، ويسرّنا انضمامه إلينا لافتتاح الحفلات الغنائية والفعاليات الترفيهية للموسم الثاني من دوري التنس العالمي".

وأضاف: "بفضل مزيج من الفعاليات الترفيهية الفريدة والمنافسات الرياضية المرموقة على أرض الملعب في وجهتنا الجديدة "الاتحاد أرينا"، فإن عرضه سيكون أفضل استهلال للأمسية الافتتاحية لدوري التنس العالمي في شهر سبتمبر، وندعو كافة المشجعين إلى شراء تذاكرهم الآن كي يستمتعوا بـ'العرض الأقوى في الملعب".