فوضى في طائرة ركاب بسبب وجود عشرات الحيوانات الغريبة

أُوقف موظف في مطار بانكوك عن العمل بعد أن صعد شخصان على متن طائرة، ومعهما أكثر من 30 حيواناً برياً في حقيبتيهما، هُرب بعضها أثناء الرحلة.

ونشرت وسائل إعلام تايلاندية معلومات عن فوضى شهدتها رحلة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية كانت متجهة من بانكوك إلى تايبيه، بعدما لاحظ الركاب حيوانات تتجول في المقصورة، بينها ثعلب الماء.

وأعلنت السلطات التايوانية أنها ضبطت 28 سلحفاة واثنتين من ثعالب الماء واثنين من القوارض المجهولة وحيوان آخر، عُثر عليها نافقة بعد هبوط الطائرة في مطار تايوان.

وأضافت السلطات أن شخصين يُشتبه في تورطهما في تهريب الحيوانات يخضعان للتحقيق.

وعلى الجانب التايلاندي، أقر مطار "سوفارنابومي"، الأكبر في المملكة، بوجود خطأ بشري أثناء المرور عبر مراقبة الأمتعة.

وقال مدير المطار "بعد مشاهدة صور المراقبة، اكتشفنا أن الشخصين الضالعين في عملية التهريب مرّت أمتعتهما عبر جهاز الأشعة السينية".

وكتبK في بيان "ارتاب أحد الموظفين وطلب من شخص آخر تفتيش الأمتعة. لكنه لم يفعل ذلك (...) وقد أوقفنا هذا الموظف عن العمل ونجري تحقيقاً".

تُعد تايلاند مركزاً للاتجار بالحياة البرية، غالباً للتهريب إلى بعض الأسواق، حيث يتم استخدامها في الطب التقليدي.