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«قُبّعة» نابليون في مزاد باريسي

قبعة نابليون بونابارت
7 أكتوبر 2023 01:07

باريس (أ ف ب)

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تُطرح في مزاد مُرتقب خلال نوفمبر المقبل في باريس، قبعة الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابارت السوداء الشهيرة، التي تبرز عليها شارة دائرية بألوان العلم الفرنسي، على ما أفادت دار «أوزنا» للمزادات.
كان نابليون (1769-1821) يعتمر هذه القبعة «في منتصف فترة الإمبراطورية تقريباً»، بحسب الكاتب البلجيكي إيف مورمان الذي تحدّث في أحد كتبه عام 2007 عن قبعات بونابارت، على ما ذكرت دار «أوزنا» في بيان.
وعلى مدى نحو 15 سنة، اعتمر نابليون نحو 120 قبعة، طُرح بعضها في عدد من المزادات.
ويعود الرقم القياسي لعملية بيع قبعات نابليون إلى عام 2014 حين بيعت إحداها بـ1.884 مليون يورو (1.98 مليون دولار)، في مزاد نظمته «أوزينا» في فونتينبلو (قرب باريس).  أما القبعة التي تطرحها دار «أوزنا» فهي تابعة لمجموعة جان لوي نوازييه الذي توفي عام 2022، ومن المقرر إقامة المزاد في فونتينبلو بتاريخ 19 نوفمبر المقبل.
وتولّى تصنيع هذه القبعة بيار-كانتان-جوزيف بايون، الذي بدأ يعمل في الإمبراطورية عام 1806، ويشير الخبراء إلى أنّ نابوليون أضاف إلى قبعته الشارة الدائرية خلال وجوده في البحر الأبيض المتوسط، عائداً من جزيرة إلبا في الأول من مارس عام 1815. وذكرت دار «أوزنا» أنّ القبعة مصنوعة من قماش اللباد، ولم تُشر الدار في البيان إلى السعر التقديري الذي تُطرح فيه هذه القطعة.

باريس
نابليون بونابرت
فرنسا
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