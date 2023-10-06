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الترفيه

كيلي ريبا.. البرامج طريقها للثراء

كيلي ريبا
7 أكتوبر 2023 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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استطاعت الممثلة ومقدمة البرامج الحوارية الأميركية كيلي ريبا، أن تحفر اسمها في عالم الترفيه على مدار ثلاثة عقود، حتى أصبحت ثروتها تقدر بـ120 مليون دولار.
وُلدت كيلي عام 1970 في نيوجيرسي، وظهر شغفها بالفنون منذ الثالثة من عمرها، فدرست الباليه والرقص والتمثيل وشاركت في المسرحيات المدرسية، ثم تابعت حلمها لتصبح ممثلة، عندما شاركت في المسلسل التلفزيوني «كل أطفالي» عام 1990 مع الممثل المساعد مارك كونسولوس الذي تزوجته فيما بعد في عام 1996.
وفي عام 2001، شاركت كيلي في البرنامج الحواري الصباحي «مباشر مع ريجيس وكيلي» كمقدمة بجانب ريجيس فيلبين، وكان البرنامج ناجحاً وأحبها الجمهور بشكل كبير من خلاله، واستمرت في تقديمه بعد انسحاب فيلبين منه وانضمام مقدم آخر.
على مدار عقدين من الزمان، استطاعت كيلي تحقيق ما يقرب من 18 مليون دولار سنوياً، ووقعت عقداً بـ22 مليون دولار سنوياً عام 2017، لتستمر في تقديم البرنامج الذي استضافت فيه الكثير من المشاهير وحقق نجاحاً ساحقاً.
وذكر موقع «The Richest» الكندي، أنه بالإضافة إلى التليفزيون، ظهرت موهبة كيلي في التمثيل وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية مثل «يطير بي للقمر»، و«غرفة ديلغو مارفن»، و«الصمود»، كما ظهرت ضيفة شرف في العديد من العروض التلفزيونية مثل «الأصدقاء» و«الأمل والإيمان» و«بيتي القبيحة».
وفي 2015، أطلقت كيلي شركة إنتاج خاصة مع زوجها، كما تستثمر أيضاً في العقارات، ونتيجة لكل هذه المواهب، سطع نجمها واستطاعت امتلاك ثروة ضخمة.

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