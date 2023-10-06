مئتا ألف زائر لــ«اللوفر أبوظبي» في شهرين

أبوظبي (الاتحاد)

على هامش الموسم السياحي الصيفي القوي الذي شهدته أبوظبي، حقق اللوفر أبوظبي نمواً قياسياً في أعداد الزيارات الصيفية، واستقبل 200000 زائر من يونيو ولغاية أغسطس الماضيين، ليسجل بذلك رقماً قياسياً في الزيارات الصيفية منذ افتتاح المتحف عام 2017.

ورحبت أبوظبي بـ2.4 مليون نزيل في فنادقها خلال النصف الأول من عام 2023.. وباعتبار اللوفر أبوظبي، أحد المعالم الثقافية الرئيسة التي تتميز بها الدولة، فقد ظل إثراء تجربة الزوار وأفراد المجتمع على رأس أولويات المتحف. وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «يسعدني أن نشهد هذه القفزة الكبيرة في أعداد الزوار.. وقد كانت مقتنيات المتحف الاستثنائية، ومعارضه المثيرة للفكر، وبرامجه، موضع إعجاب الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم».