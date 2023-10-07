السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

إسبانيا تطلق أول صاروخ ابتكرته شركة خاصة

hgصاروخ "ميورا-1" يستعد للإطلاق
7 أكتوبر 2023 18:55

أطلقت شركة "بي ال دي سبايس" الإسبانية، اليوم السبت، بنجاح صاروخها الصغير "ميورا-1" من جنوب إسبانيا، في خطوة أولى نحو ابتكار صاروخ صغير سيجعل إسبانيا تنضمّ إلى مجموعة الدول الناشطة في المجال الفضائي.
وتمّت عملية إطلاق الصاروخ، التي بثّها موقع "بي ال دي سبايس"، عند الساعة 2,19 ( 00,19 بتوقيت غرينتش) من قاعدة عسكرية في محافظة ولبة. وأكدت الشركة، في بيان، أنّ العملية تمت "بنجاح" وحققت كل "أهدافها التقنية".
ووصل الصاروخ إلى ارتفاع 46 كيلومتراً فوق خليج قادس، بحسب "بي ال دي سبايس". وكما كان مخططاً، أنهى الصاروخ رحلته بعد خمس دقائق في المحيط الأطلسي، حيث أرسلت الشركة فريقاً لاستعادته.
وكان إطلاق "ميورا-1"، وهو صاروخ يبلغ ارتفاعه 12 متراً، أُرجئ مرة أولى في 31 مايو الماضي بسبب رياح قوية، ثم مرة ثانية في 17 يونيو بسبب مشكلة في أحد أنابيب إمدادات الطاقة.
واحتراماً للقانون المتعلق بالوقاية من حرائق الغابات في ظل درجات حرارة مرتفعة وجفاف حادّ، أعلنت "بي ال دي سبايس" أخيراً تأجيل هذه الرحلة دون المدارية الأولى في تاريخ إسبانيا إلى الخريف.
ويُفترض أن يشكل إطلاق "ميورا-1" خطوة أولى في ابتكار "ميورا-5"، وهو صاروخ صغير يتألف من قسمين ويبلغ ارتفاعه 35 متراً، ومصمم ليحمل اعتباراً من العام 2025 أقماراً اصطناعية تزن أقل من 500 كيلوغرام ويضعها في مدارها، بحسب "بي ال دي سبايس".
وبموجب اتفاقية موقعة مع المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، سينطلق هذا الصاروخ الصغير من مركز "كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية، لا من ويلبة. وذكرت "بي ال دي سبايس" أنّ 70% من المكونات، التي ابتُكرت لـ"ميورا-1"، ستُستخدم في "ميورا-5".

أخبار ذات صلة
بيتي: مونديال 2030 في 6 دول من 3 قارات «يالها من مزحة»!
وصول مئات المهاجرين لإسبانيا خلال 24 ساعة
المصدر: آ ف ب
إسبانيا
صاروخ
الفضاء
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
محمد بن راشد: الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين
اليوم 19:25
hgصاروخ "ميورا-1" يستعد للإطلاق
الترفيه
إسبانيا تطلق أول صاروخ ابتكرته شركة خاصة
اليوم 18:55
« الجو جيتسو» يرفع حصاده إلى 10 ميداليات في «الآسياد»
الرياضة
« الجو جيتسو» يرفع حصاده إلى 10 ميداليات في «الآسياد»
اليوم 18:48
حشرة بقّ الفراش
الترفيه
حشرة صغيرة تقضّ مضاجع الفرنسيين
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©