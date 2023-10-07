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مطعم يتيح تناول أطباق أعدّت للملك تشارلز خلال زيارته لفرنسا

الرئيس ماكرون وزوجته يستقبلان الملك تشارلز وزوجته كاميلا أمام قصر فرساي
7 أكتوبر 2023 23:47

سيتسنى لِمن أثار إعجابَهم وحرّك أحلامهم الاستقبال الذي أقيم في قصر فرساي على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أن يتذوقوا على الأقل ما أُعِدّ لَه من أطباق، خلال عشاء يقام في العاصمة البريطانية لندن الاثنين، ولكن بعيداً من أجواء قاعة المرايا الفخمة في الصرح التاريخي الواقع في المدينة التي تحمل الاسم نفسه جنوب غرب العاصمة الفرنسية.
ولن يحظى المهتمون بدعوة مجانية إلى المأدبة، بل سيدفعون 275 جنيهاً استرلينياً، أي ما يعادل 337 دولاراً أميركيا، لقاء التلذذ بالوليمة الفاخرة المكوّنة من الكركند ودجاج بريس وحلوى الـ"ماكارون" المحشوة بالتوت، والتي يتولى تحضيرها الطاهيان الفرنسيان الشهيران آن صوفي بيك ويانيك ألينو.
يعيد الطباخان إنتاج الأطباق التي أعدّاها للاستقبال الذي أقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الفائت، للعاهل البريطاني وزوجته كاميلا.
يقام العشاء، يوم الاثنين، في "بافيليون" (Pavyllon) الذي يملكه الشيف يانيك ألينو في لندن.
ستكون المقبلات، التي تُعدّها آن صوفي بيك في هذه النسخة المطابقة لمأدبة فرساي، من كركند المستنقعات الأزرق مع كعكة السلطعون وطبقة من اللوز الطازج وقليل من هلام النعناع.
أما الطبق الرئيسي من يدَي يانيك ألينو، فيتألف من دجاجة بريس بنكهة الذرة، مزينة بغراتان فطر بورسيني.
وللحلوى، ارتكز الشيف بيار إرميه على بسكويت ماكارون الورد الأصفهاني الذي يشتهر به، لكنه أعاد صوغه للمناسبة، فأضاف إليه التوت وسوربيه الليتشي الوردي.
وأعدّت هذه القائمة بعناية بالتنسيق بين قصر الإليزيه وقصر باكنغهام للاستقبال الذي أقيم في 20 سبتمبر الماضي.

 

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