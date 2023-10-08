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"جوجل" تغلق تطبيق بودكاستس

"جوجل"
8 أكتوبر 2023 09:53

حقق تطبيق نشر التدوينات الصوتية بودكاستس الذي أطلقته شركة جوجل قبل سنوات شعبية كبيرة نظرا لبساطة تصميمه وسهولة استخدامه. ووصل عدد مرات تنزيل هذا التطبيق على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أكثر من 500 مليون مرة.

ورغم ذلك تستعد جوجل الآن لإلغاء هذا التطبيق وإنهاء وجوده. وقالت شركة جوجل إن  قرار وقف تطبيق بودكاستس جزء من خطة لتحويل منصة تبادل الفيديوهات يوتيوب إلى منصة متكاملة لبث الفيديوهات والموسيقى والتدوينات الصوتية بشكل متزايد.

يذكر أن جوجل تغلق الخدمات التي لا تحقق نجاحا، وانضم تطبيق جوجل بودكاستس إلى قائمة التطبيقات والخدمات التي تتجه نحو "الغروب" مثل منصة الألعاب ستاديا وتطبيق المحادثة هانج أوتس البريد الإلكتروني للعملاء إنبوكس. وقالت جوجل إنه في العام المقبل سيتم وقف تطبيق بودكاستس وسيتم منح المستخدمين خيار نقل مدوناتهم الصوتية  إلى خدمة البث الموسيقى المباشر يوتيوب ميوزيك. أما بالنسبة للمستخدمين الذين سيفضلون الانتقال إلى تطبيقات أخرى بعيدا عن خدمات جوجل فستتيح الشركة لهم  خيار تنزيل التدوينات الخاصة بهم على تطبيق بودكاستس بحيث يمكن لهم تحميلها على أي تطبيقات أخرى.

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وقالت جوجل إن أدوات نقل التدوينات الصوتية من بودكاستس إلى أي تطبيقات أخرى ستكون متاحة بعد أن تنتهي الشركة من جمع آراء المستخدمين خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة.

يذكر أن جوجل بودكاستس حقق شعبية كبيرة بسبب تصميمه البسيط والعملي بالإضافة إلى وجود خيار توقف سماع التدونية على الهاتف الذكي والاستماع إليها عبر أي متصفح إنترنت أو سماعة ذكية.

المصدر: وكالات
يوتيوب
الأجهزة الذكية
جوجل
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