سلمى أبو ضيف.. «ليه تعيشها لوحدك»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة سلمى أبوضيف من تصوير مشاهدها في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، الذي تجسد فيه شخصية فتاة تعمل في مجال تنظيم المعارض والحفلات، وبالرغم من نجاحها تواجه صدمة على الصعيد الأسري بسبب إصابة والدها بمرض السرطان، وتستمر الأحداث في إطار اجتماعي حول علاقة بين صديقين منذ الطفولة وتسليط الضوء على المواقف الإنسانية والاجتماعية بينهما، تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، وخالد الصاوي.

وتواصل سلمى تصوير مشاهدها في فيلم «أنف وثلاث عيون»، وتجسد شخصية فتاة وصولية تحلم بالثراء السريع، وتتواصل الأحداث في إطار الرومانسية حول العلاقات الإنسانية في العصر الحديث، والعمل مأخوذ عن رواية إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، وبطولة ظافر العابدين، وصبا مبارك.

وعلى الصعيد الدرامي، تشارك سلمى في مسلسل «زينهم»، وتجسد شخصية فتاة تعمل في إحدى شركات الأدوية الكبرى، وتدور أحداثه حول طبيب بالطب الشرعي يكتشف أمراً ما، ويكون السبب في العديد من المواقف والمفارقات، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل، بطولة أحمد داود، وكريم قاسم.